日職》柳田悠岐連兩天敲致勝轟 軟銀5千勝達陣洋聯最速

〔體育中心／綜合報導〕軟銀今天在主場續戰歐力士，陣中主砲柳田悠岐連兩天開轟，包辦2分打點，再加上先發投手東浜巨繳出7局失1分的好投，軟銀終場以2：1贏球，隊史5000勝達陣，創下洋聯最速紀錄。

歐力士今天推出王牌投手宮城大彌，未料首局就出現亂流，連續被敲3支安打失1分，包括柳田悠岐的右外野二壘安打，歐力士下個半局靠著中川圭太的三壘安打和頓宮裕真的高飛犧牲打追平戰局，兩隊一路僵持到7局下半，柳田悠岐從近藤大亮手中敲出打破僵局的左外野超前陽春砲，連兩天開轟，本季第4轟出爐，幫助軟銀取得2：1領先。

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軟銀先發投手東浜巨主投7局只被敲4支安打失1分，另有3次三振和1次保送，又吉克樹、終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）順利守成，軟銀終場就以1分之差收下勝利，3連戰前兩戰都告捷，東浜巨拿下本季第3勝。

軟銀成為日職自1950年引進2聯盟制度之後，洋聯最快達成5000勝的球隊，也是自央聯讀賣巨人後第2支在兩聯盟時代締造5000勝的球隊。

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