優霸盃》小組賽「神仙打架」 BWF：小戴對決瑪琳是最大看點

BWF認為B組賽事，戴資穎和瑪琳的對決是最大看點。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中國女團今年尋求優霸盃世界羽球女子團體錦標賽2連霸和隊史第16冠，小組賽與台灣、西班牙和澳洲同在B組。世界羽聯（BWF）官網今撰文分析B組戰況，並點名213週前球后戴資穎和西班牙名將瑪琳的對決是B組最大看點。

中國女團無疑是本屆優霸盃的奪冠大熱門，有望完成衛冕，女單由陳雨菲、何冰嬌領銜，王祉怡近日表現亮眼，日前在亞錦賽接連擊敗南韓安洗瑩和日本球后山口茜封后，女雙則有東奧銀牌、世錦賽金牌的陳清晨／賈一凡坐鎮，此次陣容十分完整，中國以小組龍頭之姿出線可說是毫無懸念，只有日本隊才是她們唯一的對手。

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BWF官網作家Dev Sukumar撰文指出，B組第一沒有意外的話就是中國，台灣、西班牙和澳洲只能爭奪第2名，而小組賽都聚焦在戴資穎、瑪琳和陳雨菲的對決，尤其是小戴和瑪琳，2021年1月兩人曾在泰國連3站都闖進決賽，瑪琳拿下2站泰國公開賽的冠軍，戴資穎在年終總決賽成功復仇，而戴資穎也在去年東京奧運決賽不敵陳雨菲屈居銀牌，本屆優霸盃兩人也有望交手。Dev Sukumar認為，瑪琳在歐錦賽傷癒復出，締造空前的6連霸，她會想在優霸盃證明自己的身手依舊頂尖。

台灣女團在2006年曾靠著鄭韶婕、簡毓瑾等名將的帶領之下，闖進優霸盃4強，寫下隊史最佳成績，去年則保持連3屆挺進8強的傳統，只可惜未能更上一層樓。台灣女團本屆首戰將先在8日對上西班牙，接著是澳洲，最後在迎戰強敵中國。

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