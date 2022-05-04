中職》墨聯防禦率王遲未上一軍 富邦丘總點出關鍵因素

悍將新洋投艾思凱。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今年季前找來6名洋將助陣，包括洋投范米特、威迪茲、優瑪、羅力、艾思凱和洋砲霸帝士，其中范米特、威迪茲、優瑪和霸帝士已在一軍亮相，羅力和艾思凱還未「開箱」。

其中，25歲哥倫比亞籍右投艾思凱，2017年曾代表哥國征戰第四屆WBC經典賽，2019年效力海盜曾短暫上大聯盟，出賽4場、投5.2局失5分皆責失，去年在墨西哥聯盟發展，先發12場拿下7勝2敗，奪防禦率王（ERA2.54），67.1局投球出現37次四死球。

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艾思凱2月13日就已抵台，本季他在二軍出賽4場其中2場先發，拿下1勝1中繼、防禦率4.91，11局投球出現7次四壞球保送；艾思凱為何遲未上一軍獻技?悍將總教練丘昌榮指出，艾思凱狀況不太好，控球出現一些問題。

那麼，還沒實戰投球的羅力呢?丘昌榮表示，羅力今天進牛棚練投60球，要看明天其身體反饋，再決定何時投二軍比賽。

霸帝士4月25日下二軍，最快15天才能回到一軍，他在二軍出賽4場，打擊率2成14，外帶1轟、3分打點，丘總認為，霸帝士打得還可以，要等滿15天再決定是否拉上一軍。

富邦悍將總教練丘昌榮。（記者陳志曲攝）

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