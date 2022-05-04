中職》生涯游擊守2548.2局 李宗賢能揮別單局3失誤陰霾？

李宗賢。（資料照，記者林正堃攝）





〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將戰績3勝16敗暫居墊底，今天坐鎮新莊主場對戰龍頭樂天桃猿，悍將再度變陣全力求勝，其中，戴培峰擔任先發捕手、打8棒，李宗賢鎮守游擊大關、打9棒，這也是李宗賢4月15日之後再度出賽，該場他先發守游擊，單局發生3次失誤被換下場並降二軍。

本季悍將19場比賽，張進德先發蹲了11場，林琨笙蹲7場，22歲的戴培峰僅先發蹲捕1場，今天只是個人第2場擔任先發捕手；戴培峰生涯蹲捕130場，其中81場先發，總計蹲了790.1局，發生4次失誤、6次捕逸，盜壘阻殺29人次、被盜壘成功68次，盜壘阻殺率0.299，打擊率2成15，另有5轟、46分打點。

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被問道今年戴培峰先發蹲捕場數為何十分有限，悍將總教練丘昌榮解釋，捕手引導投手投球很重要，林琨笙經驗豐富故常先發，如果球隊勝率高一點的話，或許戴培峰先發蹲捕機會就會多一點。

本季悍將已啟用5名先發游擊手，包括李宗賢、王勝偉、于森旭、莊韋恩與楊晉豪，總計出現12次失誤，李宗賢就包辦5次，今天他能否揮別陰霾穩住游擊防線為此役觀戰焦點。

李宗賢中職生涯守游擊320場，其中286場先發，總計守了2548.2局出現52次失誤，游擊守備率0.963。

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