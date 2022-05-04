高球》意志力的考驗 54洞鐵人挑戰賽落幕

54鐵人挑戰賽落幕。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2022年「國寶貝家族- 54鐵人挑戰賽」今在黃金海岸高爾夫球場舉行，共有90位球友共襄盛舉，從一早4:30天未亮抵達球場，一路打到天黑，最終有超過一半的人順利完賽。

本次鐵人挑戰賽有12位女性，比去年大幅增加7位，賽前首屆參加鐵人賽的選手特別傳訊息鼓舞士氣，「體力、體能不會是問題，帶著放鬆、快樂的心情，一球一開出去，順著節奏走，求穩不求遠。」

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東華球場凃傳均協理也首度參賽，在完賽後表示：「初次體驗54洞，非常辛苦但是很有代價，跟同組球友一起努力認真走完打完，是個很深刻的體驗。未來有機會也可以在東華球場舉辦這樣的賽事，讓大家邊打邊感受東華球場的美。」

國寶集團育樂事業群營運長湯順甄也順利完賽，他說：「這是一場以球會友，讓更多熱愛高爾夫球的球友可以因此相識，一起完成自我挑戰的實踐精神，希望藉著一場一場的賽事，能夠讓整個高球界更加活絡，讓更多人喜愛高爾夫球、加入高爾夫球運動。」

本次賽事晚宴活動因疫情無法舉行，因此在黃金海岸會館前草坪區特設頒獎典禮，草坪上設置紅地毯與拱門，並以環保鞭炮迎接完賽球友。並在54洞完成後，頒發完賽獎盃、證書和鐵人肩帶。

54鐵人挑戰賽蔥抓餅攤位補給餐車。（官方提供）

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