布克率太陽再戰獨行俠 今日賽事預告與轉播

太陽一哥布克。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA兩場轉播，由「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）領軍的熱火在第二階段已取得1勝，今將再度對上七六人，他們能夠再度拿下勝利嗎？

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西部方面，在布克（Devin Booker）的帶領下，太陽目前以1：0暫時領先獨行俠，而獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）前役繳出45分12籃板的表現，今天他能延續上回手感，帶領球隊取勝嗎？敬請鎖定轉播！

大聯盟一場轉播由巨人對戰道奇，巨人此役派出伍德（Alex Wood）擔任先發，伍德本賽季2勝1敗，防禦率4.19。

中職今晚富邦悍將迎戰樂天桃猿，將由陳鴻文先發對決狂威，陳鴻文本季0勝2敗，防禦率1.88；狂威則是2勝1敗，防禦率2.16。不要忘記收看轉播了！

NBA

07:00 七六人@熱火 G2 ELEVENSPORTS1

10:00 獨行俠@太陽 G2 愛爾達體育1台、緯來體育

MLB

10:00 巨人＠道奇 愛爾達體育2台

日職

13:00 養樂多@阪神 MOMOTV

中職

18:35 樂天桃猿@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

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