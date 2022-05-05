晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

布克率太陽再戰獨行俠 今日賽事預告與轉播

2022/05/05 06:59

太陽一哥布克。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA兩場轉播，由「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）領軍的熱火在第二階段已取得1勝，今將再度對上七六人，他們能夠再度拿下勝利嗎？

西部方面，在布克（Devin Booker）的帶領下，太陽目前以1：0暫時領先獨行俠，而獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）前役繳出45分12籃板的表現，今天他能延續上回手感，帶領球隊取勝嗎？敬請鎖定轉播！

大聯盟一場轉播由巨人對戰道奇，巨人此役派出伍德（Alex Wood）擔任先發，伍德本賽季2勝1敗，防禦率4.19。

中職今晚富邦悍將迎戰樂天桃猿，將由陳鴻文先發對決狂威，陳鴻文本季0勝2敗，防禦率1.88；狂威則是2勝1敗，防禦率2.16。不要忘記收看轉播了！

NBA

07:00 七六人@熱火 G2 ELEVENSPORTS1
10:00 獨行俠@太陽 G2 愛爾達體育1台、緯來體育

MLB

10:00 巨人＠道奇 愛爾達體育2台

日職

13:00 養樂多@阪神 MOMOTV

中職

18:35 樂天桃猿@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。