國中乙級排球決賽 屏東男、女排雙料冠軍

泰武國中男子排球隊平均身高僅一百七十公分左右，並不突出，但靠著突出的技術，在國中排球乙級決賽奪冠，左起彭柏鈞、葉謙、高郁祖、高辰顥、沙書尤‧給度飛揚、王建民。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣排球風氣盛，不僅日前國中甲級排球傳出捷報，連乙級男女排今年都雙雙將金牌留在屏東，泰武國中男排和至正國中女排於本週決賽力退全國強敵笑納冠軍，泰武國中靠著苦練的技術和默契，克服身高劣勢，在得分多點開花下，3年內2度奪冠。

泰武國中2年前曾奪下男乙冠軍，曾親眼見證學長奪冠的九年級主力彭柏鈞、葉謙、高郁祖、高辰顥、沙書尤•給度飛揚及王建民，無法忘懷當時振奮人心的熱血，砥勵自己要親手奪冠，多年來不斷苦練，眼裡只有冠軍。

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泰武鄉的萬安國小有排球隊，但與大部分原鄉相同有少子化及人口外流的隱憂，泰武國中透過發展排球盼留下原鄉學子，但全隊僅14人且逾半來自弱勢家庭，在首屆球隊學長黃鈞、潘子堯回饋擔任助教的指導與教練林泰山的指導下，9年級的主力從7年級開始就以均衡團隊的養成，並培養出絕佳的戰術運用默契。

泰武國中男子排球隊平均身高僅一百七十公分左右，但個個能飛善扣，對手是防不勝防。（記者陳彥廷攝）

帶隊的輔導主任簡明輝說，學校排球隊獲得普仁青年基金會支持已10年，學習排球的過程不僅學習技巧，也讓原本自信心不足的學生更具自信，尤其學到「堅持不放棄」的奮戰精神最為可貴，決賽時面臨首局先輸的劣勢，仍是抗壓逆轉，以6場全勝的不敗金身奪冠。

簡明輝指出，像彭柏鈞、沙書尤•給度飛揚都是國中才開始練習，但技術已不輸給有基礎的隊友，且隊員了解身材劣勢，因此苦練彈性及機動性和最重要的抗壓性，不僅體能上大多都能飛善扣，平均身高才約170公分陣容，卻可「多點開花」，讓對手防不勝防成致勝關鍵。

至正國中的女排傳承已經10多年，去年於台南學甲的決賽敗給地主學甲國中，今年決賽雙方再度狹路相逢，校長劉文宗表示，首局隊員還放不開，大比分落敗，去年的陰影浮上心頭，但沒想到轉換場地後，隊員更是積極拼戰，逐漸放開手腳全力一搏。

劉文宗笑說，賽場大仁科大靠近至正，可說是好似真的擁有主場優勢，加上決賽時，當時已奪冠的泰武國中男排到場加油，氣氛極熱，將士用命下逆轉氣勢並連拿兩局，成功從去年輸球的對手手中拿下今年重要的一勝，一雪去年輸球的鬱悶，也展現出令人動容的意志。

國民中學排球乙級聯賽男、女排分由泰武國中及至正國中奪冠，將男女雙料冠軍全留在屏東。（記者陳彥廷攝）

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