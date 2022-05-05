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網球》老將穆雷東山再起 馬德里對決球王喬帥

2022/05/05 07:11

穆雷。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！5月15日滿35歲的前世界球王穆雷（Andy Murray）後勁十足，歷經3盤苦戰，6：1、3：6、6：2拖垮年僅23歲的加拿大14種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），2連勝挺進馬德里網賽男單16強。

穆雷暌違5年之久，再度單挑塞爾維亞世界球王喬科維奇（Noovak Djokovic），同梯的兩大球王在ATP千分等級紅土大賽正面對決，備受各界矚目。翻開英塞雙雄交手紀錄，穆雷11勝25負落居下風，這也是蘇格蘭人自2017年杜哈後，再度強碰喬帥。動過髖關節大手術的穆雷，仍不放棄東山再起，目前世界排名78的前球王自我解嘲：「他還是世界第一，我也有一個金屬臀部。我本來沒機會再度參與這樣的大賽，但我已經盡了最大努力，讓自己處於絕佳位置。」

相隔兩年紅土參戰的穆雷，臨場狀況逐漸回升，首輪直落2解決2020年美網冠軍、傷癒復出的奧地利單手反拍名將提姆（Dominic Thiem），次輪又扳倒目前排名16的加國年輕悍將，讓這位擅長草地與硬地作戰的老將，逐漸在紅土找回信心：「我的跑動比年初好多了，這對整場比賽產生巨大影響，讓我可以在場上做出不同選擇。過去5、6週，我非常努力讓自己來到這裡，這是絕佳機會，我會把握珍惜。」

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