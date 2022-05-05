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MLB》說了什麼？ 24億「瘋邦」遭驅逐出場大暴走（影音）

2022/05/05 08:05

邦賈納被驅逐出場後朝主審狂罵。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季表現不俗的響尾蛇左投邦賈納（Madison Bumgarner），今天在與馬林魚一役中，竟因為與一壘審在檢查外部物質時起口角，最終遭到驅逐出場，僅投1局就被迫離開投手丘。

邦賈納首局因為被全壘打狙擊失掉1分，在比賽中他也明顯因為好球帶判決感到不滿，而在該局結束後他在一壘審Dan Bellino進行外部物質檢查時，兩人就有許多言語上的交換，檢查完後邦賈納明顯不滿地向一壘審叫囂，隨即被一壘審驅逐出場，邦賈納也氣到上前與他理論，後續甚至需要2名教練與1名隊友將他拉開。

儘管邦賈納僅投1局退場，不過接替上陣的馬丁（Corbin Martin）繳出4局失2分好投，兩隊此役形成打擊戰，響尾蛇最終在9上從馬林魚終結者班德（Anthony Bender）手中拿下2分逆轉，終場以8：7奪勝。

賽後邦賈納並沒有解釋他為何被驅逐出場的原因：「我知道我為什麼被驅逐出場。但你們都看過影片了。我不知道我能說什麼來讓事情好轉...你們都看過了，然後你可以回去再看一遍，這蠻明顯的。」

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示裁判有向他解釋為何將邦賈納給驅逐出場，但他也沒有說明真正的理由：「會導致這樣的因素是邦賈納在當下的狀況感到不舒服，他說得有點太過頭因此被驅逐出場。Bellino（一壘審）檢查了他的手，我覺得那就是邦賈納開始感到一點不舒服的時刻，然後我還沒有什麼機會去跟邦賈納談這件事。但我想他就是感覺當下的情境讓他不太高興。」

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