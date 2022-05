MLB》40歲老鬼！紅雀韋恩萊特7局1安打無失分 聯盟相隔13年首見

韋恩萊特。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕薑是老的辣!紅雀40歲老將韋恩萊特(Adam Wainwright)今繳出7局優質先發僅被敲1安,終場紅雀10:0完封皇家。

韋恩萊特今主投7局封鎖皇家打線,用了89球有60顆好球,只被敲1安,投出1保送,另有2次三振,沒有失分,防禦率下修至3.18,摘下本季第3勝,聯手麥克法蘭(T.J. McFarland)、諾頓(Packy Naughton)完封對手。

大聯盟記者Jason Catania指出,韋恩萊特創下聯盟相隔13年首見紀錄,上一回能有年滿40歲以上的投手,單場繳出7局無失分,且最多只被敲出1安打,是2009年的莫耶(Jamie Moyer)、「老蝴蝶」魏克菲爾德(Tim Wakefield)、「巨怪」R.強森(Randy Johnson)。

Before Adam Wainwright did it today, the last pitchers in their age-40 season or older to throw 7 scoreless innings and allow no more than 1 H were ...



Jamie Moyer

Tim Wakefield

Randy Johnson



In 2009.