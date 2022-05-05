MLB》菊池雄星變洋基殺手！ 6局好投斬斷條紋大軍11連勝

菊池雄星好投中斷洋基11連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期豪取11連勝的洋基隊遇到上回打退的菊池雄星踢到鐵板，這名日籍強投賞條紋軍6局7K失1分好投收下本季首勝，終場洋基以1：2不敵藍鳥，近期11連勝中斷。

菊池雄星本季首度先發就是面對洋基，但僅投3.1局被打1轟失掉3分（2責失）退場，最終也吞下本季首敗。不過今天菊池再度先發面對洋基卻展現完全不同的姿態，僅在3局被蓋洛（Joey Gallo）敲出1發陽春砲失分，本場合計主投6局飆出7次三振，投出1次四壞保送，只被打3支安打，是本季首度的優質先發。

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洋基先發投手柯提斯（Nestor Cortes Jr.）今天表現普通，主投4局失掉2分，送出4次保送與3次三振退場，藍鳥靠查普曼（Matt Chapman）的陽春彈與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打下2分，後續兩隊都未能越雷池一步，以1：2戰到第九局。

查普曼開轟。（美聯社）

9上藍鳥派出終結者羅馬諾（Jordan Romano）關門，他在解決瑞佐（Anthony Rizzo）後被後兩棒敲安面臨救援失敗危機，但他隨後回穩三振掉希克斯（Aaron Hicks），接著保送蓋洛（Joey Gallo）形成滿壘，最後凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲出三壘滾地出局，洋基進行挑戰失敗，11連勝被藍鳥給中斷，菊池雄星也收下本季首勝，羅馬諾收下第12次救援成功。

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