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MLB》天使單局6分打爆紅襪！ 大谷翔平展選球眼2度上壘（影音）

2022/05/05 11:00

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今續戰紅襪，大谷翔平3打數熄火，不過有選到2次保送上壘，天使在延長賽灌進6分大局，終場10：5擊敗紅襪，終結2連敗。

大谷翔平今擔任第3棒指定打擊，首打席揮空三振，第二打席纏鬥到滿球數，最終形成二壘滾地球出局，7上第三打席左外野飛球出局，9上第4次上場，展現選球眼獲保送，10上第5打席也是保送，並靠隊友開轟跑回分數。大谷全場3打數無安打，藉著2次保送單場2度上壘，賽後打擊率降至0.230，近15打數僅敲1安，陷入小低潮。

天使5上靠史塔西（Max Stassi）夯出2分砲，7上輪到倫登（Anthony Rendon）開轟，兩隊7局打完3：3平手。紅襪在8下打破平手僵局，當家游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）轟出左外野全壘打飛越「綠色怪物」一棒超前，據統計，這轟擊球初速109.3英哩、飛行距離397英呎。

9上，1分領先的紅襪，終結者羅布雷斯（Hansel Robles）放火，1出局後連投2保送堆壘包，雖用外野飛球抓下第2個出局數，但關鍵時刻被沃許（Jared Walsh）敲安，兩隊再度平手。

10上延長賽，天使打爆紅襪巴恩斯（Matt Barnes），2出局後沃德（Taylor Ward）2分砲點燃攻勢，接著天使持續上壘，倫登敲出1分打點安打，沃許再補上3分砲，單局灌進6分。10下，紅襪僅攻下1分，反撲未果吞敗。

兩隊明日將進行3連戰系列賽最後一役，大谷翔平將先發登板，挑戰本季第3勝。

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