MLB》天使單局6分打爆紅襪！ 大谷翔平展選球眼2度上壘（影音）

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今續戰紅襪,大谷翔平3打數熄火,不過有選到2次保送上壘,天使在延長賽灌進6分大局,終場10:5擊敗紅襪,終結2連敗。

大谷翔平今擔任第3棒指定打擊,首打席揮空三振,第二打席纏鬥到滿球數,最終形成二壘滾地球出局,7上第三打席左外野飛球出局,9上第4次上場,展現選球眼獲保送,10上第5打席也是保送,並靠隊友開轟跑回分數。大谷全場3打數無安打,藉著2次保送單場2度上壘,賽後打擊率降至0.230,近15打數僅敲1安,陷入小低潮。

請繼續往下閱讀...

天使5上靠史塔西(Max Stassi)夯出2分砲,7上輪到倫登(Anthony Rendon)開轟,兩隊7局打完3:3平手。紅襪在8下打破平手僵局,當家游擊手柏格茲(Xander Bogaerts)轟出左外野全壘打飛越「綠色怪物」一棒超前,據統計,這轟擊球初速109.3英哩、飛行距離397英呎。

9上,1分領先的紅襪,終結者羅布雷斯(Hansel Robles)放火,1出局後連投2保送堆壘包,雖用外野飛球抓下第2個出局數,但關鍵時刻被沃許(Jared Walsh)敲安,兩隊再度平手。

TAYLOR WARD ARE YOU SERIOUS?!?



2 RUN BOMB OVER THE MONSTER IN THE 10TH



pic.twitter.com/j647V6Y2J9