MLB》勇士重砲慘遭「三壞球三振」 主播傻眼：怎麼判的...（影音）

歐蘇納被三顆壞球三振出局,不滿地與主審抗議。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日以9:2擊敗大都會,不過賽中勇士外野手歐蘇納(Marcell Ozuna)卻遭遇主審Brian O'Nora超瞎判決,連續三顆壞球被判成好球,最終直接被三振出局。

該離譜判決發生在4局上半,大都會先發投手梅吉爾(Tylor Megill)先投出一顆內角偏低壞球,主審舉手表示為好球,下一顆投出外角壞球,主審再度舉手宣判為好球,最後一球他投出又一顆外角壞球,主審直接拉弓,歐蘇納當場傻眼向主審抗議。

Umpire Brian O'Nora stole an at bat from Marcell Ozuna. All three pitches were outside the zone. All three pitches were called strikes.#Mets #Braves pic.twitter.com/f0R41Uv7VT