MLB》勇士重砲慘遭「三壞球三振」 主播傻眼：怎麼判的...（影音）

歐蘇納被三顆壞球三振出局，不滿地與主審抗議。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日以9：2擊敗大都會，不過賽中勇士外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）卻遭遇主審Brian O'Nora超瞎判決，連續三顆壞球被判成好球，最終直接被三振出局。

該離譜判決發生在4局上半，大都會先發投手梅吉爾（Tylor Megill）先投出一顆內角偏低壞球，主審舉手表示為好球，下一顆投出外角壞球，主審再度舉手宣判為好球，最後一球他投出又一顆外角壞球，主審直接拉弓，歐蘇納當場傻眼向主審抗議。

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Umpire Brian O'Nora stole an at bat from Marcell Ozuna. All three pitches were outside the zone. All three pitches were called strikes.#Mets #Braves pic.twitter.com/f0R41Uv7VT — Umpire Auditor （@UmpireAuditor） May 4, 2022

該主審糟糕的判決讓主播忍不住在第二顆球時就大喊：「噢拜託，這完全不接近（好球帶）。」在歐蘇納被三振後又直言，現在應該是0好3壞，不知道主審到底是怎麼判成好球的。

從轉播單位所提供的圖表也可以很明顯地顯示出，梅吉爾所投出的三顆球，根本連好球帶的邊緣都沒有碰到，《Umpire Auditor》更直言，O'Nora偷走了歐蘇納的這個打席。

歐蘇納被三振的三顆球都沒進好球帶。（圖片取自大聯盟官網）

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