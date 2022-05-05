MLB》贏球是什麼？紅人開季3勝21敗 創史上第二慘恥辱紀錄

紅人先發古提耶瑞茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕贏球好難！全聯盟爐主紅人今以4：18被釀酒人痛宰，開季24場比賽僅拿3勝，吞下8連敗低潮。

紅人先發古提耶瑞茲（Vladimir Gutierrez）今4.1局被KO，被敲8安、包括挨2轟，狂失7分責失，投出2保送，防禦率漲至8.86，開季一勝難求、吞下5連敗。

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古提耶瑞茲退場後，紅人牛棚也無法壓制對手，讓釀酒人全場掃出17支安打，灌進18分，吞下慘敗。

紅人陷入8連敗深淵，近20戰吞19敗，開季3勝21敗持續位居全聯盟墊底，紅人隨隊記者Chad Dotson指出，他們追平大聯盟開季24場比賽的史上第二差戰績。

釀酒人一壘砲手泰倫茲（Rowdy Tellez）今6打數敲4安，包括單場雙響砲，打下8分打點，成為隊史上首位單場能進帳8分打點的選手。

The Cincinnati Reds are now 3-21 on the season. That's tied for the second-worst start to a season in MLB history through 24 games.



The Reds have lost 19 out of 20 games since Phil Castellini vomited all over himself before Cincinnati's home opener. — Chad Dotson （@dotsonc） May 5, 2022

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