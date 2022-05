MLB》贏球是什麼？紅人開季3勝21敗 創史上第二慘恥辱紀錄

紅人先發古提耶瑞茲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕贏球好難!全聯盟爐主紅人今以4:18被釀酒人痛宰,開季24場比賽僅拿3勝,吞下8連敗低潮。

紅人先發古提耶瑞茲(Vladimir Gutierrez)今4.1局被KO,被敲8安、包括挨2轟,狂失7分責失,投出2保送,防禦率漲至8.86,開季一勝難求、吞下5連敗。

古提耶瑞茲退場後,紅人牛棚也無法壓制對手,讓釀酒人全場掃出17支安打,灌進18分,吞下慘敗。

紅人陷入8連敗深淵,近20戰吞19敗,開季3勝21敗持續位居全聯盟墊底,紅人隨隊記者Chad Dotson指出,他們追平大聯盟開季24場比賽的史上第二差戰績。

釀酒人一壘砲手泰倫茲(Rowdy Tellez)今6打數敲4安,包括單場雙響砲,打下8分打點,成為隊史上首位單場能進帳8分打點的選手。

The Cincinnati Reds are now 3-21 on the season. That's tied for the second-worst start to a season in MLB history through 24 games.



The Reds have lost 19 out of 20 games since Phil Castellini vomited all over himself before Cincinnati's home opener.