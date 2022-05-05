中職》疫情炸鍋至今終發聲 味全龍領隊：很抱歉...

味全龍領隊丁仲緯透過臉書發聲。（圖片取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕近日味全龍爆發隊內染疫潮，全體共18人確診，本週比賽全數延賽。先前不斷被媒體點名「神隱」的新任領隊丁仲緯終於在今天於球隊臉書上發聲致歉，且向支持他們的球迷表達謝意，同時轉達兩名確診球員給球迷的話。

味全龍臉書全文如下：「各位球迷好：

很抱歉上任後還來不及正式向外界自我介紹，本土疫情又突然升高，第一時間忙於隊職員照護及內部疫調，引發外界誤解，累及各位支持與愛護味全龍的球迷，也讓您們擔心龍將近況，在此致上最深歉意。

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4月27日以來，各位的持續打氣與祝福，讓球團能在無前例可循情況下，冷靜應變，在此也要向所有無條件信任我們的球迷們，致上最深謝意。

目前球員健康良好，感染數字維持昨天報告的18位確診及6位密切接觸居隔，另有6本土隊員連續三天健康監測，均為快篩陰性。5洋將及二軍球員昨天也全面快篩均為陰性。目前整體狀況穩定，持續由醫療團隊協助照護中。

再度謝謝所有愛護我們的球迷們，也轉達兩位球員給球迷們的話：

球員A

這陣子受到疫情影響，導致我們停賽，雖然在隔離期間，但是我們還是有在隔離房間內維持訓練，非常感謝支持味全龍的球迷朋友，也謝謝大家的關心，我們會盡快回到球場上的！

球員B

投手丘到本壘板的距離約18公尺，這是跟打者對決的距離，但在你們應援之下，我有信心解決打者。

但我們球隊正在跟病毒對決，只是它們真的離我們很近很近，近到我們有點不知所措。我們還是需要大家的應援，給我們力量來戰勝這次的疫情。

領隊丁仲緯敬上」

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