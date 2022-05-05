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NBA》保羅決勝節包辦14分 布克狂讚讓大哥都笑了

2022/05/05 15:41

保羅（3號）今在末節拿下14分率隊奪勝。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕將滿37歲的保羅（Chris Paul）今天攻下28分，其中有14分集中在決勝節，帶領球隊在被逼到只差3分時，單節狂灌40分甩開對手糾纏，終場129：109在西部次輪收下2連勝。

看到保羅的神勇演出，布克說：「我們每次看到都還是覺得很不可思議，但並不會讓我們感到意外，這就是他展現出的奪勝意志。」

布克接著說出的這番話還讓在一旁的保羅都露出微笑，「我不想再帶你們重溫我5歲時的場景，但當時我跟我爸一起看球，他（保羅）就已經是個掌控球場一切的男人，我很崇拜他打球的方式。」

布克表示，保羅的領導能力相當出眾，他能讓大家都打得很輕鬆自在，在自己最舒服的位置，而且他總能比其他人預判到之後的狀況。

太陽後場雙槍在決勝節都有出色發揮，除了保羅飆分帶動球隊攻勢，布克在比賽後段也連進3顆三分球，助隊徹底斬斷比賽懸念，此戰他攻下全隊最高的30分。

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