NBA》保羅決勝節包辦14分 布克狂讚讓大哥都笑了

保羅(3號)今在末節拿下14分率隊奪勝。(美聯社)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕將滿37歲的保羅(Chris Paul)今天攻下28分,其中有14分集中在決勝節,帶領球隊在被逼到只差3分時,單節狂灌40分甩開對手糾纏,終場129:109在西部次輪收下2連勝。

看到保羅的神勇演出,布克說:「我們每次看到都還是覺得很不可思議,但並不會讓我們感到意外,這就是他展現出的奪勝意志。」

布克接著說出的這番話還讓在一旁的保羅都露出微笑,「我不想再帶你們重溫我5歲時的場景,但當時我跟我爸一起看球,他(保羅)就已經是個掌控球場一切的男人,我很崇拜他打球的方式。」

布克表示,保羅的領導能力相當出眾,他能讓大家都打得很輕鬆自在,在自己最舒服的位置,而且他總能比其他人預判到之後的狀況。

太陽後場雙槍在決勝節都有出色發揮,除了保羅飆分帶動球隊攻勢,布克在比賽後段也連進3顆三分球,助隊徹底斬斷比賽懸念,此戰他攻下全隊最高的30分。

