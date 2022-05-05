籃球》誰夠格挑戰CBA 陳盈駿、林庭謙強推這兩人

陳盈駿（左）、林庭謙。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「台灣隊長」陳盈駿和「超級新人」林庭謙在中國CBA打出亮眼表現，而兩人平時都有關注台灣職籃，今日出席記者會就各自推薦1位好手，認為這兩位有機會挑戰CBA。

28歲的陳盈駿在CBA已打5季，其中本季表現更優異，平均繳出19.1分、4.6籃板及8.9助攻，例行賽對廣東宏遠攻下生涯新高43分，以及曾有單場22助攻等紀錄，可是廣州龍獅的絕對主力；22歲林庭謙效力天津隊第2季，平均每場繳出15.9分、4籃板及4.9助攻，比菜鳥年的成績更加進步。

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林庭謙。（記者林岳甫攝）

陳盈駿。（記者林岳甫攝）

國內職籃目前興盛，當被問到有誰有機會挑戰CBA，陳盈駿直言，2017年台北世大運的隊友李愷諺，本季在PLG新北國王打得很出色，加上他具不俗的身體條件，又打控球後衛，未來一定有機會挑戰旅外。

新北國王李愷諺（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

至於林庭謙則是有關注國中同學陳又瑋，兩人曾攜手參加U16亞青、U17世青，林庭謙認為，同樣打控球的陳又瑋在菜鳥球季就展現不錯的表現，未來應該也有本錢挑戰CBA。

高雄鋼鐵人陳又瑋（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

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