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中職》晚了1個月的本季初登板將出戰樂天 郭俊麟期待對決藍寅倫

2022/05/05 18:14

富邦悍將郭俊麟。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將先發投手郭俊麟今天上一軍隨隊，晚了1個月的本季一軍初登板將在下週一出戰樂天桃猿，郭俊麟很期待對決打擊火力最凶猛的樂天，尤其是好朋友藍寅倫。

郭俊麟表示，樂天是目前打擊最強悍的球隊，第1場先發就能對上這樣的球隊，感覺興奮又期待，而且從日職回來後曾跟著樂天練球，並以自行培訓選手的身分加入二軍比賽，和樂天球員都很熟，之前二軍復健賽也碰到過藍寅倫，很期待和他在一軍對決。

郭俊麟原定4月8日先發，但是比賽前兩天跑步拉傷腿部。郭俊麟表示，當時跑到最後一趟腳突然抽了一下，本來以為只是抽筋，發現是拉傷後還請教防護員，有什麼方法可以讓他最快能夠投球，因為都準備好了，真的很想投，但是教練團為了確保安全決定取消先發，沒想到這麼久才能回來。

郭俊麟投了2場復健賽都是對味全龍二軍投5局，第1場被擊出6支安打失3分，郭俊麟表示，雖然內容看似不太理想，不過，沒有四壞球讓他放心不少，表示身體節奏沒有因為受過傷而跑掉。郭俊麟的第2場復健賽無失分，只被擊出1支安打，投出6次三振。

郭俊麟表示，球隊開季戰績不佳，自己在二軍幫不上忙感覺有點悶，現在終於準備到萬全的狀態，希望能貢獻自己的能力，和隊友們一起幫助球隊。

藍寅倫。（資料照）

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