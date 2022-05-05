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高球》三花TPGA錦標賽 台巡賽五冠獎金王李玠柏首輪獨走

2022/05/05 18:48

李玠柏。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金700萬台幣的「2022 三花TPGA錦標賽」，在台灣高爾夫俱樂部舉行首回合，去年台巡賽五冠獎金王李玠柏諸打出低於標準桿三桿的69桿，暫居首位；2020年冠軍葉昱辰與「新奶爸」林冠伯同以70桿，都緊追在後。

去年台巡賽戰績大爆發，一年就拿下五冠的台巡賽獎金王李玠柏，今天木桿丶鐵桿與推桿都平均發揮水準，打出佳績，抓四鳥一柏忌；他在兩個五桿洞第七洞與第十三洞都是兩桿打在果嶺邊，一切一推，分別是3呎與12呎的小鳥推桿，另外第八洞三桿短洞的5呎小鳥推桿，與最後一洞的15呎小鳥推桿，都助他交出好成績。李玠柏表示，後九洞風向很亂，不少洞風向判斷只能與桿弟討論猜測，尤其第11丶12洞的風向更難判斷，「一個判斷錯誤，球就會不知道吹到那裡去了！」

初當奶爸的林冠伯抓五鳥，另有三柏忌，他今天的鐵桿與推桿發揮好，五隻小鳥中有三隻都是距洞3至6呎的一推抓鳥，第九洞也是9呎小鳥推桿；最遠的推桿是在第三洞，33呎一推進洞。十八洞27推，有10洞成功打上果嶺。

前年封王的地主選手葉昱辰，也是五鳥三柏忌，他指出，今天大吹東北季風，抓鳥不易，「我知道不能太積極強攻，所以前九洞木桿與鐵桿掌握得很好，但是後九洞打得太保守了。」

李玠柏。（TPGA提供）

李玠柏。（TPGA提供）

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