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網球》食物中毒攪局！老將穆雷無力再戰球王喬帥

2022/05/05 19:48

穆雷。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球王穆雷（Andy Murray）好不容易在馬德里網賽連闖兩關，暌違5年之久，才能再度單挑塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），受封爵士的蘇格蘭球星賽前卻因病無預警退出，引發各界熱議，自家英國媒體則爆料，問題出在食物中毒！

據《每日郵報》報導，5月15日將滿35歲的穆雷，在週三當地時間凌晨12點34分，3盤力退年僅23歲的加拿大14種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）後，就無法離開下榻飯店房間，由於今日頭號種子喬帥已經完成熱身準備，大會通知當今球王不必出賽，直接晉級這項ATP千分等級紅土大賽8強。翻開英塞雙雄過往交手紀錄，穆雷11勝25負落居下風，球迷期待的「四大天王」經典對決，也就因為他吃壞肚子而戲劇性破局。

西班牙名將退役的馬德里賽事總監洛佩茲（Feliciano Lopez），接受英媒採訪時說：「昨天我收到安迪（穆雷）的消息，說他身體不舒服，因為食物中毒了，今天早上他感覺好多了，但是還不夠好，所以不能上場。」已動過髖關節大手術的穆雷，仍不放棄爭取東山再起，是否繼續參與下一站羅馬名人賽？現仍未定案；但他已確定放棄四大滿貫中最不拿手的法國公開賽，專心為溫網草地主秀備戰。　

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