網球》拉旺絲卡復出！波蘭名將溫布頓挑戰雙打

拉旺絲卡。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕曾高居世界女單第2的波蘭名將拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska），透過個人IG宣告重出江湖，這位33歲人氣美女將參與國內當地聯賽，同時挑戰今夏溫布頓雙打賽事。

身高173公分的拉旺絲卡，臨場風格獨樹一幟，有別於時下力量、速度當道的女網主流，她以技巧靈活多變而著稱，細膩打法以柔克剛，被譽為「球場魔術師」，四大滿貫最佳戰績為2012年溫網女單亞軍，當時激戰3盤不敵美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams），也曾兩度殺入澳網4強，並於2015年贏得年終總決賽冠軍。拉旺絲卡生涯最佳排行坐二望一，並締造多項波蘭網壇紀錄，直到如今才被20歲的同胞球后、天才少女史薇泰克（Iga Swiatek）超越，後期飽受運動傷害所苦的她，2018年11月14日宣告退休，結束長達13年職業生涯。

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贏得20座WTA巡迴賽女單冠軍的拉旺絲卡，引退後始終忘情不了網球，最近又重拾球拍積極投入場上對練，她不但在社群網站秀出一張特訓美照，還意有所指發文：「網球超級聯賽和溫布頓見！雙打樂趣！」引發球迷熱議。

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