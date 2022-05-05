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PLG》「籃球高材生」關注度高 夢想家成力煥與台灣品牌DV簽約

2022/05/05 21:56

成力煥與台灣品牌DV簽約。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣運動品牌「DA VILLAGE」（以下簡稱DV）正式宣佈簽下PLG夢想家成力煥為品牌代言人，成為DV成立14年以來首度簽約的台灣職業籃球運動員。

有「籃球高材生」之稱的成力煥現為夢想家的主力球員，不只在球場上有著高度關注度，更是學生運動員的代表性人物，帶給許多學生球員極大的影響力。

成力煥形容在籃球生涯中從非科班出生，一路走來都是這樣面對阻礙與困境，「與其改變自己融入，倒不如堅持自己風格與價值，讓別人接受與認同才能造就今天的我。」

談到與DV合作，成力煥表示：「能與DA VILLAGE合作很開心，一直都相信台灣品牌能做出適合運動員的運動服飾，相當認同DV品牌精神，將捐出10萬元協助基層籃球發展，幫助偏鄉運動員也有實現夢想的機會，希望能持續與DV一起為台灣運動努力。」

談到這一次與成力煥的合作，DV創辦人許明翰表示：「DV會與力煥簽約代言是因為了解力煥的過去與我們很相似，都以草根為出發默默為自己的夢想努力實現，也剛好DV今年與全台二十幾所大專院校籃球校隊合作，更希望藉由力煥來鼓勵台灣的學生球員，一起實現籃球夢。」

成力煥與台灣品牌DV簽約。（官方提供）

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