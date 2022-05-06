網球》狂！第99次晉名人賽8強 納達爾馬德里3盤險勝

納達爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕傷癒回歸的納達爾（Rafael Nadal），無愧為紅土之王，歷經3小時10分鐘的3盤苦戰，終挾6：3、5：7、7：6（11：9）險勝會外賽殺入、尋求東山再起的比利時老將高芬（David Goffin），西班牙「蠻牛」在馬德里網賽連關2關，生涯第99度勇闖ATP千分等級名人大賽8強，也持續改寫網壇歷史紀錄。

因肋骨骨折休兵6週之後，35歲的納達爾從祖國首都再出發，次輪初登場直落2擊敗塞爾維亞年輕對手凱茲曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）後，這位5屆賽會冠軍的人氣第3種子，與生涯最佳排名曾達第7的高芬陷入拉鋸纏鬥。

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「蠻牛」次盤聽牌時錯失2個賽末點，不但被難纏的高芬拖進決勝盤，搶7時還從4：1連丟5球，意外被逼入絕境，所幸納達爾頑強鬥志與招牌左手上旋球發威，戲劇性搶救4個賽末點，最終拒絕被老對手逆轉，本季戰績形成傲人的22勝1負，也持續為本月底法國公開賽重頭戲暖身備戰。

高芬。（路透）

網壇「三巨頭」徹底壟斷名人賽晉8次數排行榜，遙遙領先群雄的納達爾，已經破百聽牌；塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）88次排第2；瑞士傳奇老將費德爾（Roger Federer）87次第3。「蠻牛」若能在馬德里第6度稱王，還可生涯累計37座名人賽金盃，也再度追平喬帥。

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