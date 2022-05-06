MLB》二刀流發源地展神威！ 大谷7局11K奪第3勝創鬼神數據（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天登上二刀流發源地紅襪芬威球場，展現強投豪打的實力，主投7局飆11K無失分，打擊方面4打數2安打進帳1打點，天使終場以8：0完封紅襪，收下2連勝，大谷本季第3勝也順利入袋。

大谷翔平。（法新社）

大谷翔平今天以第三棒指定打擊兼先發投手身分出戰紅襪，成為自1919年貝比魯斯之後，睽違103年首位在波士頓芬威球場同場二刀流且擔任前4棒的球員。

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大谷翔平此役投得威風八面，主投7局用99球，都是本季最多，好球率高達81.8％也寫下生涯新高，飆出11次三振，被敲6支安打無失分，最快球速達100.3英哩（約161公里），而他讓紅襪打線揮空多達29次，刷新2021年9月19日對戰運動家的26次，創下生涯最佳紀錄，同時也是本季大聯盟最多。

大谷在打擊方面也有建樹，4打數敲出2支安打，包括8局上滿壘時敲出左外野安打，進帳1分打點，打擊率升至2成40，天使也在該局狂灌5分，沃許（Jared Walsh）和馬許（Brandon Marsh）雙雙開轟，前者雙安灌進4打點，包辦球隊一半的分數，助隊終場以8：0完封紅襪，大谷翔平順利拿下第3勝，近期個人也拉出一波3連勝，防禦率從4.19降至3.08。

大谷翔平主投7局飆11K無失分，勇奪本季第3勝。（美聯社）

大谷翔平主投7局飆11K無失分，勇奪本季第3勝。（美聯社）

大谷翔平（美聯社）

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