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NBA》弄斷勇士後衛手肘 灰熊悍將確定G3遭禁賽一場

2022/05/06 07:39

布魯克斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽第二輪，灰熊後衛布魯克斯（Dillon Brooks）前天在對陣勇士隊的G2時對小裴頓（Gary Payton II）惡意二級犯規，導致後者手肘骨折預計缺席一個月，NBA官方今天正式宣布，布魯克斯在G3將被禁賽一場。

小裴頓痛苦倒地。（美聯社）

布魯克斯在日前G2小裴頓上籃時從後方粗暴犯規，遭驅逐出場，聯盟表示，布魯克斯對他進行了「不必要和過度的接觸」造成嚴重傷害，進行進一步禁賽。

勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）無法掩飾對此犯規的憤怒，他賽中接受《TNT》採訪表示：「這不是身體對抗，這是髒了。」賽後他也說到：「我不知道他是不是故意的，但這很骯髒。季後賽很艱難，每個人都為一切努力，但有『代碼』可以遵循，像這樣把球員推到空中會讓對方的賽季或職業生涯處於危險之中，他破譯了代碼。」

雙方系列賽扳成1：1平手，G3訂於台灣時間8日在勇士隊主場舉行，布魯克斯確定缺陣，目前他在季後賽出戰8場，場均29.1分鐘，能得到13.4分、2.1籃板和2.1助攻。

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