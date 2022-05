NBA》弄斷勇士後衛手肘 灰熊悍將確定G3遭禁賽一場

布魯克斯。(USA TODAY Sports)



〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽第二輪,灰熊後衛布魯克斯(Dillon Brooks)前天在對陣勇士隊的G2時對小裴頓(Gary Payton II)惡意二級犯規,導致後者手肘骨折預計缺席一個月,NBA官方今天正式宣布,布魯克斯在G3將被禁賽一場。

小裴頓痛苦倒地。(美聯社)

布魯克斯在日前G2小裴頓上籃時從後方粗暴犯規,遭驅逐出場,聯盟表示,布魯克斯對他進行了「不必要和過度的接觸」造成嚴重傷害,進行進一步禁賽。

勇士隊主帥柯爾(Steve Kerr)無法掩飾對此犯規的憤怒,他賽中接受《TNT》採訪表示:「這不是身體對抗,這是髒了。」賽後他也說到:「我不知道他是不是故意的,但這很骯髒。季後賽很艱難,每個人都為一切努力,但有『代碼』可以遵循,像這樣把球員推到空中會讓對方的賽季或職業生涯處於危險之中,他破譯了代碼。」

雙方系列賽扳成1:1平手,G3訂於台灣時間8日在勇士隊主場舉行,布魯克斯確定缺陣,目前他在季後賽出戰8場,場均29.1分鐘,能得到13.4分、2.1籃板和2.1助攻。

Dillon Brooks ejected after this hard foul on GPII pic.twitter.com/SOPdOJFXow