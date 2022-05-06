NBA》遭現場球迷挑釁比中指回嗆 勇士格林吞74萬罰單

D.格林。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士攻防核心D.格林（Draymond Green）系列賽G2首節爭奪球權不慎遭對手重擊，當場眼窩流血，但返回休息室治療卻遭現場球迷歡呼目送，他氣得雙手高舉中指回嗆。此舉遭聯盟罰款2萬5000元美元（約新台幣74萬）。

西部準決賽G2，勇士踢館灰熊首節火藥味十足，小裴頓（Gary Payton II）開賽就遭惡意犯規導致左手肘骨折，傷停回來下坡進攻，D.格林臉部也遭提爾曼（Xavier Tillman）擊中臉部，當下立馬倒地神情痛苦，不過裁判並未響哨，直到暫停出現才退場接受治療，但回到休息室途中他卻與現場球迷發生衝突，並比出中指回應。

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不過，D.格林賽後對於回擊行為並不後悔，更直言自己年賺2500萬美元（約新台幣7.4億），根本不在意罰鍰，「他們竟然會對眼睛被肘擊出血的人噓聲伺候，我可能會因此得到腦震盪，如果要這樣惡意攻擊的話，我會反擊回去，我假設全場歡呼是因為知道我將得到罰款，那沒關係，我年賺2500萬美元。」

聯盟除了宣布D.格林不雅手勢將遭到罰鍰外，首節下重手出場的灰熊後場大將布魯克斯（Dillon Brooks）也面臨1場禁賽，D.格林今天發表看法，「我認為這合乎邏輯，故意與否對我來說已經不重要了，但事實是他害小裴頓將缺席好一段時間，那是個骯髒的犯規，我尊重聯盟的判決。」

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