晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》遭現場球迷挑釁比中指回嗆 勇士格林吞74萬罰單

2022/05/06 09:30

D.格林。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士攻防核心D.格林（Draymond Green）系列賽G2首節爭奪球權不慎遭對手重擊，當場眼窩流血，但返回休息室治療卻遭現場球迷歡呼目送，他氣得雙手高舉中指回嗆。此舉遭聯盟罰款2萬5000元美元（約新台幣74萬）。

西部準決賽G2，勇士踢館灰熊首節火藥味十足，小裴頓（Gary Payton II）開賽就遭惡意犯規導致左手肘骨折，傷停回來下坡進攻，D.格林臉部也遭提爾曼（Xavier Tillman）擊中臉部，當下立馬倒地神情痛苦，不過裁判並未響哨，直到暫停出現才退場接受治療，但回到休息室途中他卻與現場球迷發生衝突，並比出中指回應。

不過，D.格林賽後對於回擊行為並不後悔，更直言自己年賺2500萬美元（約新台幣7.4億），根本不在意罰鍰，「他們竟然會對眼睛被肘擊出血的人噓聲伺候，我可能會因此得到腦震盪，如果要這樣惡意攻擊的話，我會反擊回去，我假設全場歡呼是因為知道我將得到罰款，那沒關係，我年賺2500萬美元。」

聯盟除了宣布D.格林不雅手勢將遭到罰鍰外，首節下重手出場的灰熊後場大將布魯克斯（Dillon Brooks）也面臨1場禁賽，D.格林今天發表看法，「我認為這合乎邏輯，故意與否對我來說已經不重要了，但事實是他害小裴頓將缺席好一段時間，那是個骯髒的犯規，我尊重聯盟的判決。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。