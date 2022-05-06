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NBA》防守悍將簽下2年約 快艇明年豪華稅將破16億

2022/05/06 09:34

卡文頓以2年2400萬美元續留快艇。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年季中從拓荒者被交易至快艇的防守悍將卡文頓（Robert Covington），今天與快艇達成2年2400萬美元的續約方案，球隊豪華稅明年將增加至5490萬美元（約新台幣16億元）。

拓荒者在本季交易大限之前送出N.鮑威爾（Norman Powell）、卡文頓，從快艇換來布雷德索（Eric Bledsoe）、溫斯洛（Justise Winslow）、強森（Keon Johnson）以及一個活塞2025年次輪籤。

31歲的卡文頓防守功力一流，本季防守干擾數據（Deflections）排在聯盟第6，場均繳出8.5分、5.5籃板、1.5抄截和1.2阻攻，也是本季唯一達成90次抄截和90次阻攻的球員。

卡文頓來到快艇之後表現亮眼，場均能攻下10.4分，投籃命中率達50％，場均能投進2.1顆三分球，命中率高達45％，他單場曾投進11顆三分球，轟下43分，雙雙寫下生涯新高紀錄。

卡文頓成功續約後，明年將和雷納德（Kawhi Leonard）與P.喬治（Paul George）組成強悍的防守陣容，力拚快艇自創立以來的53年首冠。

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