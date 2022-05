NBA》不只弄傷勇士大將！灰熊後衛假摔遭庫茲馬狂酸（影音）

布魯克斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕灰熊後衛布魯克斯(Dillon Brooks)因為在季後賽次輪G2對勇士小裴頓惡意犯規導致對方骨折,引起眾怒之餘,連過去他在大學時期「使壞」的影片也被挖出來,遭到巫師隊的庫茲馬(Kyle Kuzma)挖苦:「這是我在球場上見過最瘋狂的假摔。哈哈哈。」

布魯克斯在經過這次犯規之後,IG疑似遭到網友出征,目前他已經將貼文全部刪除。今天NBA官方也宣布對他禁賽1場處分。布魯克斯在大學時期的一段假摔影片也被挖出,引起巫師隊的庫茲馬昨天轉發狂笑。

勇士主帥柯爾(Steve Kerr)今日受訪回應關於布魯克斯被禁賽一場處分:「我們不在乎這個,小裴頓在未來幾週都打不了了,這對我們來說才是唯一重要的事情。」「他的手臂上有一個巨大的支架,他會缺席很長一段時間,他很沮喪,他在聯盟辛苦奮鬥了6年,他現在在球隊扮演著重要的角色,他打得很好,這一切都被奪走了,我們都為他感到難過。」

他再次強調:「在比賽可以非常努力,去盡力爭奪每個球權,為每一個籃板而戰,在每個回合中都努力競爭,但是,請不要拿他的職業生涯開玩笑。」

