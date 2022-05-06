NBA》不只弄傷勇士大將！灰熊後衛假摔遭庫茲馬狂酸（影音）

布魯克斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊後衛布魯克斯（Dillon Brooks）因為在季後賽次輪G2對勇士小裴頓惡意犯規導致對方骨折，引起眾怒之餘，連過去他在大學時期「使壞」的影片也被挖出來，遭到巫師隊的庫茲馬（Kyle Kuzma）挖苦：「這是我在球場上見過最瘋狂的假摔。哈哈哈。」

布魯克斯在經過這次犯規之後，IG疑似遭到網友出征，目前他已經將貼文全部刪除。今天NBA官方也宣布對他禁賽1場處分。布魯克斯在大學時期的一段假摔影片也被挖出，引起巫師隊的庫茲馬昨天轉發狂笑。

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勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今日受訪回應關於布魯克斯被禁賽一場處分：「我們不在乎這個，小裴頓在未來幾週都打不了了，這對我們來說才是唯一重要的事情。」「他的手臂上有一個巨大的支架，他會缺席很長一段時間，他很沮喪，他在聯盟辛苦奮鬥了6年，他現在在球隊扮演著重要的角色，他打得很好，這一切都被奪走了，我們都為他感到難過。」

他再次強調：「在比賽可以非常努力，去盡力爭奪每個球權，為每一個籃板而戰，在每個回合中都努力競爭，但是，請不要拿他的職業生涯開玩笑。」

Dillon Brooks really did this



pic.twitter.com/8AXjLQU3fT — ຸ （@kendontmiss） May 4, 2022

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