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NBA》守到保羅過不了半場 鵜鶘落選小將誓言奪年度防守球員

2022/05/06 11:18

阿瓦拉多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今年季後賽演出大驚奇，雖然最終不敵聯盟龍頭太陽，但整體絲毫未落居下風，也被外界看好未來大有可為。去年選進的3位新秀表現功不可沒，其中又以落選小將阿瓦拉多（Jose Alvarado）最令人驚艷，打出自信心的他，今天也在推特豪言，未來能夠奪下年度最佳防守球員。

鵜鶘本季開季前13場僅取得1勝，加上「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）遲遲無法復出，前景一片黯淡，未料後續逐漸走回正軌，季中又從拓荒者引進雙槍之一的麥考倫（ CJ McCollum），戰績開始扶搖直上，並以西部第9之姿在附加賽連過馬刺、快艇兩關，挺進季後賽，並嚇出太陽一身冷汗。

初次體驗季後賽滋味的阿瓦拉多展現初生之犢氣勢，不畏對手擁有當代「控球之神」美稱的保羅（Chris Paul），不僅數次造成對方半場8秒未過半場違例，甚至還成功使出獨門絕活「偷天神技」，從後方下手抄截，也讓他瞬間成為紐奧良當地新寵兒。

阿瓦拉多雖然身高僅6呎（183公分）並不顯眼，不過卻有無畏的膽識和出色的抄截能力，季後賽場均出賽19.5分就能貢獻1.2次抄截。他今天也在推特放話，「記住我說的話！總有一天我會贏下年度防守球員。」雖然年度防守球員過去多由長人所獲得，但今年獲獎者正是同樣後衛出身的「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）。

阿瓦拉多去年選秀會落選，隨後以雙向合約加盟鵜鶘，雖然季初都在發展聯盟度過，但今年1月進入球隊輪替，並用場上實績獲得教練團和管理階層信任，並簽下一份4年650萬美元的保障合約，更在季後賽扮演奇兵，險些幫助鵜鶘扳倒太陽。

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