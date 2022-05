NBA》守到保羅過不了半場 鵜鶘落選小將誓言奪年度防守球員

阿瓦拉多。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘今年季後賽演出大驚奇,雖然最終不敵聯盟龍頭太陽,但整體絲毫未落居下風,也被外界看好未來大有可為。去年選進的3位新秀表現功不可沒,其中又以落選小將阿瓦拉多(Jose Alvarado)最令人驚艷,打出自信心的他,今天也在推特豪言,未來能夠奪下年度最佳防守球員。

鵜鶘本季開季前13場僅取得1勝,加上「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)遲遲無法復出,前景一片黯淡,未料後續逐漸走回正軌,季中又從拓荒者引進雙槍之一的麥考倫( CJ McCollum),戰績開始扶搖直上,並以西部第9之姿在附加賽連過馬刺、快艇兩關,挺進季後賽,並嚇出太陽一身冷汗。

初次體驗季後賽滋味的阿瓦拉多展現初生之犢氣勢,不畏對手擁有當代「控球之神」美稱的保羅(Chris Paul),不僅數次造成對方半場8秒未過半場違例,甚至還成功使出獨門絕活「偷天神技」,從後方下手抄截,也讓他瞬間成為紐奧良當地新寵兒。

阿瓦拉多雖然身高僅6呎(183公分)並不顯眼,不過卻有無畏的膽識和出色的抄截能力,季後賽場均出賽19.5分就能貢獻1.2次抄截。他今天也在推特放話,「記住我說的話!總有一天我會贏下年度防守球員。」雖然年度防守球員過去多由長人所獲得,但今年獲獎者正是同樣後衛出身的「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)。

One day I’m going win DPOY , Mark my word !