晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

日職》一場比賽竟出現41次保送！？ 日媒揭露日裁判權威亂象

2022/05/06 10:33

佐佐木朗希遭主審恫嚇事件延燒。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕20歲佐佐木朗希日前因為對好球帶苦笑，引發日本主審白井一行上前恫嚇的行徑，引起台日棒壇關注，日本媒體昨日更爆料日本裁判的「專制權威」導致出現各種誇張行徑。

白井事件目前持續發展，球員工會目前已經向日職聯盟提出訴狀。《daily新潮》昨日報導裁判權威不容挑戰，導致出現的各種亂象，包括高中棒球曾經發生過主審一場比賽共判兩隊41次保送事件，並不滿表示：「他把比賽弄得一團糟。」

事發在2018年夏天，日本大學鶴丘高中對上明治大學附屬中野八王子高中的賽事，兩隊到9局一共出現41次保送，主審的好球帶小到不像話，觀看這場比賽的日職資深球探表示：「考慮到兩支球隊都是在東京都名列前茅的球隊，這好球帶不尋常。」

一名要求匿名的高中強隊教練也表示：「我們去縣外打練習賽時也遇過，我們的捕手問主審好球帶的高低，根本不是抗議，只是確認而已，結果他似乎不滿意，之後我們投的外角球就全部判壞球。」

賽後教練上前詢問，主審卻表示：「因為違抗我，才會變成這樣。忤逆我的意思，好球也會變成壞球。」該名教練說：「雖然是幾年前發生的事情，但我記得很清楚，這太令人震驚了。我再次強調，我們的捕手並沒有抗議判決，只是為了確認好球帶而提問，光這樣就無法溝通了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。