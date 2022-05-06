日職》一場比賽竟出現41次保送！？ 日媒揭露日裁判權威亂象

佐佐木朗希遭主審恫嚇事件延燒。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕20歲佐佐木朗希日前因為對好球帶苦笑，引發日本主審白井一行上前恫嚇的行徑，引起台日棒壇關注，日本媒體昨日更爆料日本裁判的「專制權威」導致出現各種誇張行徑。

白井事件目前持續發展，球員工會目前已經向日職聯盟提出訴狀。《daily新潮》昨日報導裁判權威不容挑戰，導致出現的各種亂象，包括高中棒球曾經發生過主審一場比賽共判兩隊41次保送事件，並不滿表示：「他把比賽弄得一團糟。」

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事發在2018年夏天，日本大學鶴丘高中對上明治大學附屬中野八王子高中的賽事，兩隊到9局一共出現41次保送，主審的好球帶小到不像話，觀看這場比賽的日職資深球探表示：「考慮到兩支球隊都是在東京都名列前茅的球隊，這好球帶不尋常。」

一名要求匿名的高中強隊教練也表示：「我們去縣外打練習賽時也遇過，我們的捕手問主審好球帶的高低，根本不是抗議，只是確認而已，結果他似乎不滿意，之後我們投的外角球就全部判壞球。」

賽後教練上前詢問，主審卻表示：「因為違抗我，才會變成這樣。忤逆我的意思，好球也會變成壞球。」該名教練說：「雖然是幾年前發生的事情，但我記得很清楚，這太令人震驚了。我再次強調，我們的捕手並沒有抗議判決，只是為了確認好球帶而提問，光這樣就無法溝通了。」

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