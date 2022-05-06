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MLB》大都會驚天大逆轉氣走費城人 終結九局大比分落後330敗紀錄

2022/05/06 11:23

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在客場出戰費城人，在第9局落後6分上演驚天大逆轉，單局狂灌7分，明星外野手馬提（Starling Marte）敲出致勝安打，單場繳出3安猛打賞，灌進2分打點，幫助大都會終場以8：7氣走費城人，終結過去25個賽季在第9局落後6分以上的情況下，連330場未能逆轉的紀錄。

馬堤單場繳出3安猛打賞進帳2打點，包括9局上的致勝打點。（法新社）

大都會先發投手T.沃克（Taijuan Walker）首局就遭遇亂流，投出保送和隊友出現守備失誤後，連續被敲3支安打失4分，2局下再丟1分，而第四局再被去年國聯mvp哈波（Bryce Harper）和強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）背靠背開轟，T.沃克此役只先發4局就失7分，其中有6分為責失分，成為敗投候選人。

大都會打線遭費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola）的好投壓制，直到6局上才靠著馬提的陽春砲破蛋，前8局只出現3支零星安打，9局前仍以1：7落後給費城人。

費城人原以為能輕鬆收下勝利，但9局上卻風雲變色，諾伍德（James Norwood）登板「送幸福」，先被林多敲出右外野2分砲，坎哈（Mark Canha）在一三壘有人敲安再打回1分，費城人在2人出局後推出終結者克納貝爾（Corey Knebel），未料他也未能止血，連挨3安失4分，馬提單局兩打席都敲安，包括最後打席的致勝安打，大都會單局敲出8安灌進7分，一分超前費城人，而大都會未讓勝利溜走，迪亞茲（Edwin Diaz）成功關門，賞給對手4連敗，取得難得一見的逆轉勝。

在今天逆轉費城人之前，大都會過去25個賽季在第9局落後6分以上的情況下，取得0勝330敗的成績。大都會目前以19勝9敗的成績，高居國聯東區龍頭。

在今天逆轉費城人之前，大都會過去25個賽季在最後一局落後6分以上的情況下，取得0勝330敗的成績。（法新社）

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