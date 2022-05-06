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NBA》誰來幫幫東契奇？ 進攻端獨撐大樑 防守卻創近年最慘成績

2022/05/06 12:21

東契奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠昨天末節遭太陽一波帶走，系列賽陷入0比2落後。當家球星東契奇（Luka Doncic）雖憑一己之力砍下全場最高的35分，但苦等不到隊友支援，進攻端已經筋疲力盡的他，防守端又被對手抓出來針對，還創下一項難堪紀錄。

東契奇生涯首度挺進次輪就有超群發揮，首戰轟下全場最高的45分，生涯第6度季後賽單場轟破40分大關，昨天再演35分、7助攻，但仍難敵布克（Devin Booker）和老將保羅（Chris Paul）合轟58分，兩場優異表現都換不到球隊勝利，只能尋求回到主場開張。

東契奇除了要在進攻端支撐全隊，防守上也備受考驗。根據《ESPN》記者麥可馬洪（Tim MacMahon）透露，當東契奇作為掩護防守者時，太陽每回合進攻能得到1.81分，這是過去3個球季以來至少15次對位機會最的差成績。

《The Ringer》記者Kevin O'Connor也在推特提到，太陽正無情地朝東契奇做攻擊，如果獨行俠找不出應對之道將會有大麻煩。《The Athletic》記者David Aldridge也表示，保羅正在玩弄著東契奇。根據《StatMuse》統計，東契奇生涯對戰保羅戰績僅1勝9敗。

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