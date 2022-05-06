MiLB》張育成打擊熄火還出現失誤 李灝宇連10場敲安進帳2打點

張育成和李灝宇（左）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕先前因確診進入傷兵名單的台灣好手張育成，持續在小聯盟出賽，近日從2A升至3A，今天對戰皇家3A，3打數繳白卷，打擊率降至2成。另外，效力1A的海盜隊鄭宗哲和費城人李灝宇都有敲出安打，後者還貢獻2分打點。

張育成今天持續出戰皇家3A，擔任先發第3棒一壘手，前兩打席都敲出三壘滾地球出局，6局上吞下三振，7局下被換下場，張育成3打數無安打，吞下1次三振，打擊率降至2成，守備上還出現1次失誤，守護者3A終場以4：8不敵皇家3A。

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海盜1A今天與洋基1A交手，台灣野手鄭宗哲扛先發第2棒游擊手，首局首打席就敲出左外野二壘安打，還靠捕逸上三壘，可惜未能回來得分，4局下選到四壞球保送，5局下被三振，8局下則敲出中外野高飛球被接殺，總計3打數1安打，打擊率升至2成70，另有保送、三振各1，海盜1A終場以4：10敗下陣來。

費城人1A的台灣野手李灝宇，今天對上藍鳥1A擔任開路先鋒扛游擊，5打數1安打，連10場敲安，另外進帳2分打點，吞下2次三振，打擊率為2成93，費城人1A終場在延長賽第10局以10：9贏球。

日前從教士3A被下放至高階1A的宋文華，今在與釀酒人1A的比賽中，於9局下4：2、滿壘時2人出局時登板，雖然一上來投出保送奉送對手1分，但最後投出再見三振，守住勝利，成功拿下本季首場救援成功。

道奇1A的台灣投手林暉盛，面對教士1A中繼2.2局被敲5安，包括2發全壘打，累積共失4分，其中有3分責失分，保送和三振各2次，防禦率升至5.25。

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