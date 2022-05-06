晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》守護神雙雙砸鍋 塔克再見安率太空人退老虎

2022/05/06 13:15

塔克再見安打。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天主場迎戰老虎，9局上2出局還維持2比0領先，未料終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）復出首戰就砸鍋，好在對方守護神索托（Gregory Soto）也奉送大禮，遭塔克（Kyle Tucker）擊出再見安打，終場太空人3：2擊退老虎。

太空人首局首打席就靠著艾圖維（Jose Altuve）逮中老虎先發投手史庫柏爾（Tarik Skubal）首球轟出陽春砲先馳得點，這也是他生涯第26次首局首打席開轟。5局下，佩尼亞（Jeremy Peña ）補上一轟再添一分。

太空人先發投手厄奎迪（Jose Urquidy）今天完美壓制老虎打線，主投6局被打6支安打，未失一分；老虎先發史庫柏爾雖然同樣也吃下6局被打6支安打，還送出9K，但其中有兩安是全壘打，全場就失掉這2分。

9局上，太空人推派傷癒復出的終結者普瑞斯利關門，他雖快速搶下兩個出局數，但隨後遭卡布雷拉（Miguel Cabrera）敲安，坎德拉里歐（Jeimer Candelario）抓中一顆失投的曲球，轟出兩分砲追平比數，戰局回到原點。

不過好景不常，老虎守護神索托也同樣放火，上場未解決任何一名打者，就接連被打出2支安打和一次保送，包括塔克的中左外野再見安打，苦吞本季第2敗。

老虎看板球星卡布雷拉今天全場4打數3安打，繳出猛打賞，安打數推進至3008支，也成功超越名人堂傳奇外野手、「老虎先生」卡萊（Al Kaline），獨居聯盟史上安打總數第31名。

卡布雷拉3008支安打超越前輩卡萊。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。