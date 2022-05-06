MLB》守護神雙雙砸鍋 塔克再見安率太空人退老虎

塔克再見安打。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天主場迎戰老虎，9局上2出局還維持2比0領先，未料終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）復出首戰就砸鍋，好在對方守護神索托（Gregory Soto）也奉送大禮，遭塔克（Kyle Tucker）擊出再見安打，終場太空人3：2擊退老虎。

太空人首局首打席就靠著艾圖維（Jose Altuve）逮中老虎先發投手史庫柏爾（Tarik Skubal）首球轟出陽春砲先馳得點，這也是他生涯第26次首局首打席開轟。5局下，佩尼亞（Jeremy Peña ）補上一轟再添一分。

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KYLE TUCKER WALKS IT OFF!!



pic.twitter.com/2oFwx2akvP — Ben Verlander （@BenVerlander） May 6, 2022

太空人先發投手厄奎迪（Jose Urquidy）今天完美壓制老虎打線，主投6局被打6支安打，未失一分；老虎先發史庫柏爾雖然同樣也吃下6局被打6支安打，還送出9K，但其中有兩安是全壘打，全場就失掉這2分。

9局上，太空人推派傷癒復出的終結者普瑞斯利關門，他雖快速搶下兩個出局數，但隨後遭卡布雷拉（Miguel Cabrera）敲安，坎德拉里歐（Jeimer Candelario）抓中一顆失投的曲球，轟出兩分砲追平比數，戰局回到原點。

TWO RUN SHOT IN THE 9TH TIE BALLGAME JEIMER CANDELARIO pic.twitter.com/N1EpYvbtQL — Jared Carrabis （@Jared_Carrabis） May 6, 2022

不過好景不常，老虎守護神索托也同樣放火，上場未解決任何一名打者，就接連被打出2支安打和一次保送，包括塔克的中左外野再見安打，苦吞本季第2敗。

老虎看板球星卡布雷拉今天全場4打數3安打，繳出猛打賞，安打數推進至3008支，也成功超越名人堂傳奇外野手、「老虎先生」卡萊（Al Kaline），獨居聯盟史上安打總數第31名。

卡布雷拉3008支安打超越前輩卡萊。（法新社）

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