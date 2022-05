MLB》守護神雙雙砸鍋 塔克再見安率太空人退老虎

塔克再見安打。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕太空人今天主場迎戰老虎,9局上2出局還維持2比0領先,未料終結者普瑞斯利(Ryan Pressly)復出首戰就砸鍋,好在對方守護神索托(Gregory Soto)也奉送大禮,遭塔克(Kyle Tucker)擊出再見安打,終場太空人3:2擊退老虎。

太空人首局首打席就靠著艾圖維(Jose Altuve)逮中老虎先發投手史庫柏爾(Tarik Skubal)首球轟出陽春砲先馳得點,這也是他生涯第26次首局首打席開轟。5局下,佩尼亞(Jeremy Peña )補上一轟再添一分。

KYLE TUCKER WALKS IT OFF!! pic.twitter.com/2oFwx2akvP

太空人先發投手厄奎迪(Jose Urquidy)今天完美壓制老虎打線,主投6局被打6支安打,未失一分;老虎先發史庫柏爾雖然同樣也吃下6局被打6支安打,還送出9K,但其中有兩安是全壘打,全場就失掉這2分。

9局上,太空人推派傷癒復出的終結者普瑞斯利關門,他雖快速搶下兩個出局數,但隨後遭卡布雷拉(Miguel Cabrera)敲安,坎德拉里歐(Jeimer Candelario)抓中一顆失投的曲球,轟出兩分砲追平比數,戰局回到原點。

TWO RUN SHOT IN THE 9TH TIE BALLGAME JEIMER CANDELARIO pic.twitter.com/N1EpYvbtQL