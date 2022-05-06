晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

聽奧》高雅茹女子10公尺空氣手槍摘銀 台灣隊累積1銀2銅

2022/05/06 12:40

高雅茹今天在巴西南卡西亞斯女子10公尺空氣手槍摘下銀牌。（體育署提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣射擊女將高雅茹今在南卡西亞斯聽障奧運（巴西聽奧）女子10公尺空氣手槍登場，她一路表現沉穩，和烏克蘭女將艾芙琴科（Inna Afonchenko）纏鬥到最後爭金的機會，最終以232.0比236.3些微差距落敗，仍為台灣隊摘下一面銀牌，目前台灣隊累積1銀、2銅。

這是高雅茹生涯第4度參與聽障奧運，出發巴西前她甫於全國身心障礙國民運動會中，以559分的成績拿下金牌，表現相當穩定。

高雅茹今天在預賽以549分、排名第4晉級決賽。決賽賽制在每位選手射擊12發之後開始，每2發淘汰1名選手；高雅茹今天一路過關斬將，直到左右兩個靶位的選手都遭淘汰後，她也告訴自己，必須每一發都很警慎，最後她和烏克蘭女將艾芙琴科角逐金牌，高雅茹以232.0比236.3收下銀牌。

這是高雅茹自2009年台北聽奧後，再度於聽奧奪牌，接下來她將繼續於25公尺空氣手槍登場，仍有機會為台灣爭取獎牌

今天台灣隊其他賽事還有桌球男團，這次聽奧榮膺大會第一種子的台灣桌球男團，今在小組預賽中分別擊敗奧地利（3：0）、匈牙利（3：0）、日本（3：1）及南韓（3：1），以4連勝、分組第一順利晉級四強，將迎戰B組第二的哈薩克，爭取晉級金牌戰的機會。

高雅茹今天在巴西南卡西亞斯女子10公尺空氣手槍摘下銀牌。（體育署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。