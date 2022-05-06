聽奧》高雅茹女子10公尺空氣手槍摘銀 台灣隊累積1銀2銅

高雅茹今天在巴西南卡西亞斯女子10公尺空氣手槍摘下銀牌。（體育署提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣射擊女將高雅茹今在南卡西亞斯聽障奧運（巴西聽奧）女子10公尺空氣手槍登場，她一路表現沉穩，和烏克蘭女將艾芙琴科（Inna Afonchenko）纏鬥到最後爭金的機會，最終以232.0比236.3些微差距落敗，仍為台灣隊摘下一面銀牌，目前台灣隊累積1銀、2銅。

這是高雅茹生涯第4度參與聽障奧運，出發巴西前她甫於全國身心障礙國民運動會中，以559分的成績拿下金牌，表現相當穩定。

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高雅茹今天在預賽以549分、排名第4晉級決賽。決賽賽制在每位選手射擊12發之後開始，每2發淘汰1名選手；高雅茹今天一路過關斬將，直到左右兩個靶位的選手都遭淘汰後，她也告訴自己，必須每一發都很警慎，最後她和烏克蘭女將艾芙琴科角逐金牌，高雅茹以232.0比236.3收下銀牌。

這是高雅茹自2009年台北聽奧後，再度於聽奧奪牌，接下來她將繼續於25公尺空氣手槍登場，仍有機會為台灣爭取獎牌

今天台灣隊其他賽事還有桌球男團，這次聽奧榮膺大會第一種子的台灣桌球男團，今在小組預賽中分別擊敗奧地利（3：0）、匈牙利（3：0）、日本（3：1）及南韓（3：1），以4連勝、分組第一順利晉級四強，將迎戰B組第二的哈薩克，爭取晉級金牌戰的機會。

高雅茹今天在巴西南卡西亞斯女子10公尺空氣手槍摘下銀牌。（體育署提供）

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