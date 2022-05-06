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MLB》打者翔平神來一棒直擊綠色怪物 打落投手大谷字牌預告退場

2022/05/06 14:29

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天對戰紅襪投打俱佳，先發7局飆11K無失分，拿下本季第3勝，另外在打擊方面，4打數2安打，8局上敲出直擊「綠色怪物」全壘打牆的左外野安打，同時也把自己的在計分板的背號「17」打了下來，預告下個半局不會上場，引發網友熱議。

大谷翔平今天在8局上滿壘時敲出左外野深遠安打，這一球直擊綠色怪物」全壘打牆上的人工計分板，將自己在投手欄上的背號字牌打了下來，用球棒預告「投手大谷」將退場，而他下個半局也真的沒有續投，今天主投7局用99球，被敲6安無失分，另有11次三振，天使終場以8：0完封紅襪，大谷開季連吞2敗後連拿3勝。

大谷翔平這奇蹟般的一棒也引發外界熱議，有網友說道：「一邊出賽，還要一邊幫忙計分的男人」、「大谷好忙」、「這比敲出全壘打還神奇」、「大谷主動請求換人。」

大谷翔平。（今日美國）

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