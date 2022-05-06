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中職》統一獅「宮廟少年團」上線了！ 武神晏王守護神出巡（影音）

2022/05/06 15:02

統一獅「宮廟少年團」影片拍攝。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅於5月12日至5月15日進行「廟宇季有球必應」主題日活動，將台南棒球場化身為府城獅吼宮，球團也特別安排江辰晏、潘武雄及陳韻文組成「宮廟少年團」拍攝形象影片。

本次拍攝於台灣首廟天壇進行，由球員化身為官將首邁開步伐，朝宮廟前行，巡視府城百姓的安危，「武神」潘武雄帶領著「晏王」江辰晏與「守護神」陳韻文，穿梭在雕龍畫鳳、氣宇非凡的建築之間，在迷幻的煙霧與光影變奏中，官將首揮舞法器，與武神舞棒動作同行，意涵力將晦運一棒擊潰。

本次形象影片象徵獅隊球員與官將首擁有相同剽悍精神，誓言堅守勝利，共同守護信徒們的強大意念。鏡頭語言以高噪點與影像畫面遞延方式，使用V8紀錄，營造出廟宇街口的真實氛圍，呈現出廟宇季系列商品的在地精神，將廟宇常用詞句轉化成與獅隊相關應援詞彙，延伸出的 #神機喵算 #奉旨取分 #府城獅吼宮特色主題商品。

配樂則以時下流行，俱侵略性的TRAP陷阱曲風為底，在後半段堆疊上呼應腳步的重拍鼓聲，營造出熱血沸騰的緊張感，背景亦穿插東方民俗音樂，帶出有別大眾既定印象中的宮廟風格。

府城獅吼宮融合了新潮和傳統，更能兼容並蓄端看傳統廟宇文化的迷人之處，感受府城古都的承襲與再生！統一獅廟宇季主題日，教練團、選手們也將穿上主題球衣出賽，為府城獅吼宮萊恩獅王建醮大典拼出佳績。

統一獅總經理蘇泰安表示：「今年度廟宇季主題日活動比去年更盛大，其中包括主題活動規劃、專屬商品開發、廟宇小物結合，希望透過廟宇文化與棒球結合，延伸到生活的一部分，透過不特特色的呈現，讓更多民眾感受廟宇文化特色，也期許府城獅吼宮能夠凝聚獅隊球迷向心力的不同棒球文化。未來也會規劃不同內容的府城獅吼宮活動，讓大家一起共同參與，延續廟宇文化成為生活的一部分，也希望喜歡廟宇文化的信眾，也可以來到棒球場感受不一樣的活動張力，創造雙贏。」

 

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