中職》富邦丘總說的沒錯 艾思凱控球真的很抱歉

艾思凱。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕富邦悍將新洋投艾思凱2月13日就已抵台，開季至今卻遲遲未上一軍，富邦總教練丘昌榮日前透露，艾思凱狀況不太好，控球出現一些問題。

丘總說的沒錯，今天二軍賽艾思凱登板先發迎戰統一獅，總計只投2.2局，用68球其中38顆壞球，壞球比好球還多，出現6次四死球，另被敲4安，失5分其中3分責失，防禦率升至5.93，今年他在二軍投13.2局就送出13次四死球，控球狀態實在不理想。

請繼續往下閱讀...

25歲艾思凱為哥倫比亞籍右投，2017年曾代表哥國征戰第四屆WBC經典賽，2019年效力海盜曾短暫上大聯盟，出賽4場、投5.2局失5分皆責失，去年在墨西哥聯盟發展，先發12場拿下7勝2敗，奪防禦率王（ERA2.54），67.1局投球出現37次四死球。

今天二軍賽富邦洋砲霸帝士首局從江辰晏手中轟出陽春砲，不過守備也發生1次接球失誤，他在二軍出賽第6場已敲3轟。

富邦今年季前找來6名洋將助陣，包括洋投范米特、威迪茲、優瑪、羅力、艾思凱和洋砲霸帝士，其中范米特、威迪茲、優瑪和霸帝士已在一軍亮相，羅力和艾思凱還未「開箱」。

由於富邦打擊狀況不佳，加上優瑪在一軍表現平平，近期霸帝士有機會重返一軍挹注火力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法