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亞運》亞奧會正式宣布第19屆亞運延期 汕頭亞青會取消

2022/05/06 15:57

亞奧會正式在官網上宣布亞運延期。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲奧林匹克理事會在官網正式宣布，原定於9月10日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將會正式延期，後續舉辦日期會在不久的將來宣布。

亞奧會官網指出，在經過與中國奧委會、杭州亞運委員會以及亞洲奧林匹克理事會的詳細討論後，確定2022年9月10日到25日的杭州亞運將會延期。

文中提到，儘管杭州亞運委員會在面臨全球衝擊時已經準備好舉辦賽事，然而這個決定是在所有利益關係人，審慎考量到疫情期間的狀況，以及該運動會規模所決定的，同時儘管延期，第19屆杭州亞運的名稱與會徽將不會更改。

除了亞運延期外，亞奧會也指出，原定於今年12月在中國汕頭舉行的第三屆亞洲青年運動會已經延期一次，在經過討論後將會取消，下一屆亞青會將於2025年在烏茲別克的的塔什干舉行。

中華奧會新聞稿也指出，亞洲奧林匹克理事會6日召開實體暨視訊執委會，經與會之我國籍執委暨財務委員會主席陳國儀轉述告知，亞奧會基於武漢肺炎疫情影響，6日執委會通過原定今年9月10至25日舉行杭州亞運會將延至明（2023）年舉辦，延期之舉辦日期，亞奧會將另行公布。另原定去年舉辦而延至今年底要舉辦的汕頭亞青運直接取消，直接由下屆2025於塔什干接辦。

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