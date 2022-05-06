MLB》雙城29.8億簽到雙殺打王！ 柯瑞亞開季低迷 今又傳傷情

柯瑞亞今天被觸身球擊中。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕季前重磅以3年1.053億美元（約新台幣29.8億）大約，從太空人轉戰雙城的明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），開季表現不佳，今天又在比賽時遭觸身球擊中，右手有可能骨折。

柯瑞亞在休賽季破天荒加盟雙城，且未如先前媒體所預料地簽下10年以上的長約，反倒是以破內野手史上最高均薪的3510萬美元（約新台幣9.9億），簽下一張僅3年的短約，被認為是希望能夠透過短約再證明身價，瞄準下一張天價大約。

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然而柯瑞亞在加盟雙城後表現卻不盡理想，23場出賽僅敲出2發全壘打，打擊率2成64，標準化攻擊指數114，比去年的131還要差，且還以6次雙殺打位居美聯雙殺打王。

今天柯瑞亞在與金鶯一戰，更因為右手被觸身球擊中導致受傷，根據雙城記者透露，最初的X光成像顯示，柯瑞亞的右手中指有非位移骨折的可能性，接下來他將在明天進行電腦斷層掃描，來確定詳細傷情。

美媒分析，對雙城而言，幸運的是柯瑞亞若骨折的話會是非位移性骨折，代表他可能得以避免手術，但根據過往類似傷況推論，柯瑞亞依舊需要數周的時間才能痊癒，同時有可能要到小聯盟進行復健賽才能夠回歸。

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