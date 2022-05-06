晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》雙城29.8億簽到雙殺打王！ 柯瑞亞開季低迷 今又傳傷情

2022/05/06 17:06

柯瑞亞今天被觸身球擊中。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕季前重磅以3年1.053億美元（約新台幣29.8億）大約，從太空人轉戰雙城的明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），開季表現不佳，今天又在比賽時遭觸身球擊中，右手有可能骨折。

柯瑞亞在休賽季破天荒加盟雙城，且未如先前媒體所預料地簽下10年以上的長約，反倒是以破內野手史上最高均薪的3510萬美元（約新台幣9.9億），簽下一張僅3年的短約，被認為是希望能夠透過短約再證明身價，瞄準下一張天價大約。

然而柯瑞亞在加盟雙城後表現卻不盡理想，23場出賽僅敲出2發全壘打，打擊率2成64，標準化攻擊指數114，比去年的131還要差，且還以6次雙殺打位居美聯雙殺打王。

今天柯瑞亞在與金鶯一戰，更因為右手被觸身球擊中導致受傷，根據雙城記者透露，最初的X光成像顯示，柯瑞亞的右手中指有非位移骨折的可能性，接下來他將在明天進行電腦斷層掃描，來確定詳細傷情。

美媒分析，對雙城而言，幸運的是柯瑞亞若骨折的話會是非位移性骨折，代表他可能得以避免手術，但根據過往類似傷況推論，柯瑞亞依舊需要數周的時間才能痊癒，同時有可能要到小聯盟進行復健賽才能夠回歸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。