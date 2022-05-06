亞運》杭州亞運延期 陳玟卉、唐嘉鴻等奪牌熱門的教練不擔心

陳玟卉與唐嘉鴻。（本報資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕原訂在今年9月10日登場的杭州亞運，因為當地疫情嚴峻，今大會宣布延期，這次亞運被視為奪牌熱門的舉重女將陳玟卉以及體操「亞洲貓王」唐嘉鴻的教練皆表示，不擔心選手們的情況，會利用這段時間好好調整、準備。

去年東京奧運國手普遍都已經有比賽延期的經驗，且這2年多來疫情肆虐全球，體育賽事受影響而調整的情況相當常見，今天收到消息，台灣選手和教練反應普遍很平靜。

請繼續往下閱讀...

去年東奧摘下舉重女子64公斤級銅牌的女將陳玟卉，今年也把目標放在杭州亞運以及世錦賽，對於亞運延期，教練黃達德表示，其實已經有掌握到可能會延期的情況，已有心理準備，「接下來我們就等延後的日期出爐，再進行訓練上的調整，但玟卉還年輕，比賽延期對於年輕選手的影響，我想應該不大。」

至於在2018年雅加達亞運進帳單槓金牌和地板銀牌的唐嘉鴻，今年也被視為世大運和亞運的奪牌熱門。對於子弟兵的準備狀況，教練翁士航表示，其實唐嘉鴻不管是在今年全大運還是亞運選拔，比賽掌握度都不錯，近期他也有幫唐嘉鴻加入一些新的動作，「亞運延期正好給他多一點時間準備，不過嘉鴻的企圖心、動機一直都很好，不須特別擔心他。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法