晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》建議湖人送走魏少 前NBA中鋒曝兩人關係降至冰點

2022/05/06 18:16

雷霆時期的柏金斯與魏少。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自NBA退役後，前中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）當起球評，以直接了當的評論風格快速累積人氣。不過日前他在《ESPN》節目上的一番言論，卻使得前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）走心，至今仍不願與柏金斯交談。

柏金斯與魏少兩人過去在雷霆當過隊友，然而日前柏金斯於《First Take》節目上談及湖人現況，被問及若湖人須交易走三巨頭之一，誰會是最好的選擇。而柏金斯也明確回答，他認為就是魏斯布魯克。不料這一席話卻讓兩人關係降至冰點。

近日柏金斯於播客上表示，他正努力重拾與魏少的友誼，更透露魏少的老婆曾經為此傳送大篇幅訊息給他，「他老婆告訴我，她很高興能看到魏少回到自己的家鄉打球。說真的這讓我大受打擊，我馬上聯繫她，告訴她我絕非有意對他們的家庭不敬。我只是就事論事的討論籃球，他們也知道我是魏少最大的支持者之一。」

不過此舉並未獲得魏少本人領情，據柏金斯表示，兩人從此之後並未再有聯絡，魏少至今也沒有對柏金斯的道歉做出任何回應。

本季魏斯布魯克於湖人打出生涯最差一季，昔日曾奪下2屆年度得分王，有著「大三元製造機」稱號的他，僅繳出場均18.5分、7.4籃板與7.1助攻，其中得分與助攻數更遠低於其生涯平均。來季魏少是否續留湖人，也仍是未知數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。