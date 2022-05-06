NBA》建議湖人送走魏少 前NBA中鋒曝兩人關係降至冰點

雷霆時期的柏金斯與魏少。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自NBA退役後，前中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）當起球評，以直接了當的評論風格快速累積人氣。不過日前他在《ESPN》節目上的一番言論，卻使得前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）走心，至今仍不願與柏金斯交談。

柏金斯與魏少兩人過去在雷霆當過隊友，然而日前柏金斯於《First Take》節目上談及湖人現況，被問及若湖人須交易走三巨頭之一，誰會是最好的選擇。而柏金斯也明確回答，他認為就是魏斯布魯克。不料這一席話卻讓兩人關係降至冰點。

請繼續往下閱讀...

近日柏金斯於播客上表示，他正努力重拾與魏少的友誼，更透露魏少的老婆曾經為此傳送大篇幅訊息給他，「他老婆告訴我，她很高興能看到魏少回到自己的家鄉打球。說真的這讓我大受打擊，我馬上聯繫她，告訴她我絕非有意對他們的家庭不敬。我只是就事論事的討論籃球，他們也知道我是魏少最大的支持者之一。」

不過此舉並未獲得魏少本人領情，據柏金斯表示，兩人從此之後並未再有聯絡，魏少至今也沒有對柏金斯的道歉做出任何回應。

本季魏斯布魯克於湖人打出生涯最差一季，昔日曾奪下2屆年度得分王，有著「大三元製造機」稱號的他，僅繳出場均18.5分、7.4籃板與7.1助攻，其中得分與助攻數更遠低於其生涯平均。來季魏少是否續留湖人，也仍是未知數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法