全大運》「微笑女孩」很滿意！呂岱凌1金、2銀成最大贏家

「微笑女孩」呂岱凌拿1金、2銀。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕來自國體大女將呂岱凌，今在111年全國大專校院運動會射箭項目參加3場決賽，在女子團體收下金牌、女子個人及混雙對抗賽則收下銀牌，成為最大贏家，她也露出靦腆笑容說：「很滿意！」

呂岱凌生涯第5度參加全大運，過去4屆都在團體賽拿下1金、2銀、1銅，這次她不只是女團陣中的奪牌擔當，在個人賽和混雙賽也闖進金牌戰。

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今天比賽過程中都會不自覺露出笑容，「微笑女孩」呂岱凌笑說，其實自己並沒有發現，「大家可能會覺得我要挑戰3金，壓力會很大，但我反而是因為這是很新鮮的體驗，所以很期待。」

呂岱凌在個人賽一度取得5：1絕佳優勢，卻被北市大劉詩翎逼到5：5，最終在加射以8：9落敗，與第2面金牌擦身而過，她透露，身邊的人都覺得很可惜，她自己倒是正面看待：「因為決賽時有轉播，看的人比較多，所以會緊張，因此喪失專注度，才會未能把握領先優勢，也證明我確實還有很多需要學習的地方。」

呂岱凌脖子上掛著1金、2銀，寫下個人全大運最佳成績，她沒想到慶祝方式，但要用這些獎牌跟媽媽說：「母親節快樂！」

國體大女團成功衛冕。（記者吳孟儒攝）

國體大射箭項目戰果豐碩。（記者吳孟儒攝）

國體大女團成功衛冕。（記者吳孟儒攝）

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