日職》力壓軟銀6億王牌！ 佐佐木朗希6局狂飆11K

佐佐木朗希（右）表現力壓千賀滉大。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天對陣軟銀王牌千賀滉大毫無懼色，主投6局狂飆11次三振僅失1分，力壓千賀滉大5局失3分的表現。

佐佐木朗希在首局就面臨失分危機，2出局一、二壘有跑者時，中村晃敲出左外野方向安打，往本壘跑的柳田悠岐被左外野手菅野剛士外野助殺出局，也結束該半局。朗希在4上被柳町達與今宮健太兩支長打狙擊失掉1分，最終朗希6局用91球後退場。

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千賀滉大前4局表現比佐佐木朗希還好，不過在5局他先被髙部瑛斗敲安，接著中村奨吾犧牲打護送跑者上二壘，佐藤都志也選到保送，山口航輝補上一支二壘安打追平比數，下棒的菅野剛士再敲一支投手方向安打進帳2分，雖然後續羅德在安田尚憲敲出二壘安打後，先是跑本壘的菅野剛士被助殺，後續想跑三壘的安田尚憲也被捕手的回傳球觸殺出局形成雙殺，但依舊成功進帳3分大局，前7局打完羅德以3：1領先軟銀。

9上羅德派出守護神益田直也登板，想不到上林誠知靠不死三振上壘，下棒的今宮健太出局後，代打的中谷将大開轟，一棒追平比數，也把佐佐木朗希的勝投給砸掉。

佐佐木朗希今天6局用91球，被打6支安打，失掉1分自責分，飆11次三振，1次四壞保送，賽季防禦率1.50。千賀滉大今天5局用69球，被打8支安打，失掉3分都是自責分，飆5次三振，2次四壞保送。

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