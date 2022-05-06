晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》力壓軟銀6億王牌！ 佐佐木朗希6局狂飆11K

2022/05/06 19:35

佐佐木朗希（右）表現力壓千賀滉大。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天對陣軟銀王牌千賀滉大毫無懼色，主投6局狂飆11次三振僅失1分，力壓千賀滉大5局失3分的表現。

佐佐木朗希在首局就面臨失分危機，2出局一、二壘有跑者時，中村晃敲出左外野方向安打，往本壘跑的柳田悠岐被左外野手菅野剛士外野助殺出局，也結束該半局。朗希在4上被柳町達與今宮健太兩支長打狙擊失掉1分，最終朗希6局用91球後退場。

千賀滉大前4局表現比佐佐木朗希還好，不過在5局他先被髙部瑛斗敲安，接著中村奨吾犧牲打護送跑者上二壘，佐藤都志也選到保送，山口航輝補上一支二壘安打追平比數，下棒的菅野剛士再敲一支投手方向安打進帳2分，雖然後續羅德在安田尚憲敲出二壘安打後，先是跑本壘的菅野剛士被助殺，後續想跑三壘的安田尚憲也被捕手的回傳球觸殺出局形成雙殺，但依舊成功進帳3分大局，前7局打完羅德以3：1領先軟銀。

9上羅德派出守護神益田直也登板，想不到上林誠知靠不死三振上壘，下棒的今宮健太出局後，代打的中谷将大開轟，一棒追平比數，也把佐佐木朗希的勝投給砸掉。

佐佐木朗希今天6局用91球，被打6支安打，失掉1分自責分，飆11次三振，1次四壞保送，賽季防禦率1.50。千賀滉大今天5局用69球，被打8支安打，失掉3分都是自責分，飆5次三振，2次四壞保送。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。