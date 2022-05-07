NFL》生涯首冠至今仍存爭議 布雷迪搞笑回應：可能真的是掉球！

Everyone keep this on the down low please. pic.twitter.com/xPtrg1kXjr — Tom Brady （@TomBrady） May 5, 2022

〔體育中心／綜合報導〕傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）生涯囊括7座超級盃冠軍，然而他的生涯首冠至今仍充滿爭議。布雷迪本人在近日親自於社群媒體上回應，也再度掀起這場歷經20年的論戰。

時間重回2001年，年僅24歲的布雷迪率領的新英格蘭愛國者，在季後賽首戰迎戰勁敵奧克蘭突擊者（現拉斯維加斯突擊者）。當天球場下著大雪，受惡劣天候影響，雙方皆未出現太多攻勢。第四節尾聲，愛國者仍以10：13落後，布雷迪卻在關鍵時刻遭擒殺，還發生致命掉球（Fumble），眼看就要葬送愛國者的季後賽之旅。

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布雷迪於2001年季後賽對上突擊者，成為著名的「收球比賽」。（資料照，美聯社）

不過在經過裁判觀看回放後，立即宣布當時布雷迪為傳球失敗（Pass Incomplete）而非掉球。如此戲劇化的改判也讓愛國者得以續命，先是靠一記45碼射門逼進延長賽，並於延長賽成功收下勝利。而此役成了歷史留名的「收球比賽（Tuck Rule Game）」，該球季布雷迪也順利擊敗國聯冠軍聖路易公羊（現洛杉磯公羊），奪得生涯首座冠軍戒指。

布雷迪拍片幽默回應，當年那球確實是掉球，甚至請球迷保持低調。不過他隨後也表示，「我是說『可能』是掉球，那是個困難的判決。除了尊重裁判的正確判決也別無選擇。」而突擊者官方推特也分享了布雷迪的短片，並打趣寫道：「早就知道了。」

I said might. Such a tough call. No choice but to respect the officials probably correct decision. https://t.co/0qXIiq5Ux9 — Tom Brady （@TomBrady） May 5, 2022

Knew it https://t.co/LbKSe5YplS — Las Vegas Raiders （@Raiders） May 5, 2022

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