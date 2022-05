NFL》生涯首冠至今仍存爭議 布雷迪搞笑回應：可能真的是掉球！

Everyone keep this on the down low please. pic.twitter.com/xPtrg1kXjr

〔體育中心/綜合報導〕傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)生涯囊括7座超級盃冠軍,然而他的生涯首冠至今仍充滿爭議。布雷迪本人在近日親自於社群媒體上回應,也再度掀起這場歷經20年的論戰。

時間重回2001年,年僅24歲的布雷迪率領的新英格蘭愛國者,在季後賽首戰迎戰勁敵奧克蘭突擊者(現拉斯維加斯突擊者)。當天球場下著大雪,受惡劣天候影響,雙方皆未出現太多攻勢。第四節尾聲,愛國者仍以10:13落後,布雷迪卻在關鍵時刻遭擒殺,還發生致命掉球(Fumble),眼看就要葬送愛國者的季後賽之旅。

請繼續往下閱讀...

布雷迪於2001年季後賽對上突擊者,成為著名的「收球比賽」。(資料照,美聯社)

不過在經過裁判觀看回放後,立即宣布當時布雷迪為傳球失敗(Pass Incomplete)而非掉球。如此戲劇化的改判也讓愛國者得以續命,先是靠一記45碼射門逼進延長賽,並於延長賽成功收下勝利。而此役成了歷史留名的「收球比賽(Tuck Rule Game)」,該球季布雷迪也順利擊敗國聯冠軍聖路易公羊(現洛杉磯公羊),奪得生涯首座冠軍戒指。

布雷迪拍片幽默回應,當年那球確實是掉球,甚至請球迷保持低調。不過他隨後也表示,「我是說『可能』是掉球,那是個困難的判決。除了尊重裁判的正確判決也別無選擇。」而突擊者官方推特也分享了布雷迪的短片,並打趣寫道:「早就知道了。」

I said might. Such a tough call. No choice but to respect the officials probably correct decision. https://t.co/0qXIiq5Ux9