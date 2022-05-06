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PLG》領航猿、攻城獅新增確診人數 本週賽事全數延期

2022/05/06 21:06

PLG決定本週所有比賽立即延賽。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕國內本土疫情延燒，兩職籃聯盟陸續傳出球員確診，賽程連帶受影響。P. LEAGUE+ 今公佈桃園領航猿新增球員快篩陽性、新竹街口攻城獅新增隊職員快篩陽性，為了保障各隊球員及隊職員的安全，聯盟決定本週所有比賽立即延賽。

原本今天勇士自行公布有一名教練於5月5日快篩檢測異常，並於當天PCR檢測陽性，但5月4日和5月5日皆未到球隊參與訓練，且勇士全隊快篩檢測結果皆為陰性，明天在主場和平籃球館出戰攻城獅之戰仍將正常舉行。

不過，晚間聯盟緊急宣布攻城獅、領航猿出現確診的情況，最終決議本週5場比賽全數延賽。

本週5場比賽延賽之後，相關復賽資訊如下：

G86 - 05/06 19:00 福爾摩沙台新夢想家 vs 新北國王 @新莊體育館
改至 05/19 19:00 @新莊體育館

G87 - 05/07 14:30 高雄鋼鐵人 vs 桃園領航猿 @桃園市立綜合體育館
改至 05/16 19:00 @南山高中 （閉門）

G88 - 05/07 17:00 新竹街口攻城獅 vs 台北富邦勇士 @台北和平籃球館
改至 05/21 17:00 @台北和平籃球館

G89 - 05/08 14:30 福爾摩沙台新夢想家 vs 桃園領航猿 @桃園市立綜合體育館
改至 05/17 19:00 @南山高中（閉門）

G90 - 05/08 17:00 新北國王 vs 台北富邦勇士 @台北和平籃球館
改至 05/18 19:00 @台北和平籃球館

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