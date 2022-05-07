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網球》納達爾紅土3盤失利 首度不敵同胞小蠻牛

2022/05/07 07:10

年僅19歲艾卡拉茲（左）克服踝傷，6：2、1：6、6：3力退偶像「蠻牛」納達爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬德里紅土網賽男單8強，上演眾所矚目「西班牙內戰」，年僅19歲的地主新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服踝傷，6：2、1：6、6：3力退兒時偶像「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），英雄出少年的「小蠻牛」挺進4強，即將挑戰塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）。

熱愛足球的納達爾出席歐冠4強大戰後，許多西甲皇馬球員如今也到場，為這位人氣第3種子加油打氣，只不過艾卡拉茲臨場表現更加出色，開賽3度破發率先搶下首盤，但他在第2盤第3局為了搶救險球摔傷右腳踝，暫停治療後苦苦掙扎，讓老經驗「蠻牛」強勢扳回一城。決勝盤第7種子艾卡拉茲回穩滅火，尤其第4局關鍵破發，同時力保發球局不失，職業生涯首度強壓納達爾，對戰2連敗後開胡。

35歲的納達爾肋骨傷癒復出，馬德里主場連闖2關，卻不敵來勢洶洶的後生晚輩，吞下本季第2敗，賽後這位史上最多21座大滿貫男單冠軍展現風度，網前握手時熱情恭賀小老弟；艾卡拉茲興奮之情溢於言表，還在攝影機鏡頭用西文寫下：「發生什麼事？至於頭號種子喬帥則穩紮穩打，一路領先下6：3、6：4輕取波蘭對手胡卡奇（Hubert Hurkacz），生涯第72回躋身ATP千分等級名人大賽4強。

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