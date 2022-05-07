中職》富邦隊友致命失誤 林琨笙存在感暖舉引球迷熱議（影音）

林琨笙暖心給予失誤的李宗賢擁抱。（取自富邦Twitch頻道）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將昨天與樂天桃猿鏖戰到延長賽11局，游擊手李宗賢發生致命失誤，趨前處理滾地球時漏了出來奉送超前分，最終富邦就以1：3輸球，再次開啟連敗，不過球迷注意到35歲資深捕手林琨笙整場比賽不停鼓勵眾悍將，看在眼裡覺得窩心。

林琨笙賽前集合全隊喊話。（取自富邦Twitch頻道）

林琨笙昨天沒有先發，賽前先是將全隊聚集起來精神喊話，之後在年輕投捕曾峻岳、戴培峰在9局上遭林泓育敲出超前陽春砲時，也拍到換局時林琨笙上前給予提點。

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林琨笙給予年輕投捕提點。（取自富邦Twitch頻道）

接著11局上李宗賢發生關鍵失誤、投手江國豪疑受影響接下來便投出四壞球保送，鏡頭再拍到林琨笙在換局時上前給予李宗賢擁抱鼓勵，又拍到他在休息區與江國豪暢聊，相當有存在感。

中職官方賽後上傳「林琨笙化身為心靈導師 整場不斷給予年輕球員鼓勵 」集錦，也引起網友好評，球迷留言：「給年輕選手一些經驗是非常好的一個行為，總比讓選手失落導致沒信心還要來得好」「感覺富邦氣氛有變好 希望之後能贏啦」「今天花賢失誤後 換局球員們還圍成一圈鼓勵 這做法真的推」「我真心被感動到、這一幕是我喜歡棒球的原因。」

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