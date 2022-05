MLB》檢查外部物質與「瘋邦」爆發衝突 裁判今道歉了

邦賈納不滿遭一壘時檢查外部物質方式。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇左投邦賈納(Madison Bumgarner)日前因檢查外部物質與一壘審爆發言語衝突,僅投1局就遭到驅逐出場。壘審Dan Bellino今天鄭重向他道歉,並表示會從中吸取教訓,承擔全部責任。

邦賈納前天對戰馬林魚比賽,投完首局接受外部物質檢查,但一壘審檢查時並沒有看著邦賈納的手,還不斷搓揉手掌,這舉動明顯使後者感到不適,雙方並產生激烈言語交換,好在隊友以及教練緊急將邦賈納拉開,才避免爆發肢體衝突,他隨即也遭一壘審驅逐出場。

Is this a hypnosis or a hand check? pic.twitter.com/Yw8aeTf4RF