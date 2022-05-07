MLB》檢查外部物質與「瘋邦」爆發衝突 裁判今道歉了

邦賈納不滿遭一壘時檢查外部物質方式。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇左投邦賈納（Madison Bumgarner）日前因檢查外部物質與一壘審爆發言語衝突，僅投1局就遭到驅逐出場。壘審Dan Bellino今天鄭重向他道歉，並表示會從中吸取教訓，承擔全部責任。

邦賈納前天對戰馬林魚比賽，投完首局接受外部物質檢查，但一壘審檢查時並沒有看著邦賈納的手，還不斷搓揉手掌，這舉動明顯使後者感到不適，雙方並產生激烈言語交換，好在隊友以及教練緊急將邦賈納拉開，才避免爆發肢體衝突，他隨即也遭一壘審驅逐出場。

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響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）賽後表示裁判有向他解釋趕出場理由，但未說明真正原因，他也提到邦賈納之所以會爆走是因為當下他已經感覺到不舒服，加上一壘審的用詞太超過，才會使他如此氣憤。

一壘審Dan Bellino今天也發布聲明，為自己行為致上最大歉意，「15年前我剛進入MLB時，我被告知要想像孩童都坐在前排觀看每場比賽，但本周很顯然我沒有達到應有期望，雖然過去發生的事情已經不能改變，但我會扛起全責，並從事件中學到教訓，我誠摯為這次行為道歉。」

根據《ESPN》記者Jesse Rogers表示，聯盟預計將會針對此次事件對一壘審進行開罰。今年滿43歲的Dan Bellino，2008年初次站在大聯盟舞台，並在去年首度執法世界大賽。

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