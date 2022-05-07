日職》這種失誤不能忍！ 監督竟在賽中強制要他回家（影音）

京田陽太。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍隊游擊手京田陽太日前在比賽中發生守備瑕疵，打擊也沒有表現，竟在比賽進行中就被監督強制遣送回家，引發網友熱議。

根據東京體育報導，28歲的京田陽太過去幾年都是球隊主力，4日對橫濱DeNA一戰擔任先發第八棒游擊手，首打席先是被三振、連16打席沒安打，打擊只剩下.157。

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緊接著京田第4局守備時又沒接到滾地球，最後這球被記內野安打，接下來投手又挨2分砲，害球隊多丟一分，中日監督立浪和義在第5局立刻就把京田換下，賽後更表示：「我已經叫他回家了。」

這天是在橫濱客場作戰，京田被換下後就在板凳不見人影，立浪監督賽後語帶怒氣表示，已經叫京田立刻回名古屋，「打不好就算了、狀況一直不好也能忍耐，但守備不行的話果然還是⋯臉上也沒有光彩了，沒有要戰鬥的樣子。」也立即宣布會把京田下放二軍，引發網友討論。

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